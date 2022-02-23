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Twitter несподівано видалив акаунт Стерненка після того, як він став активно писати про російську агресію

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Середа 23 лютого 2022 20:07
Twitter несподівано видалив акаунт Стерненка після того, як він став активно писати про російську агресію Колаж РБК-Україна: Сергій Стерненко поскаржився, що Twitter видалив його аккаунт
Автор: Styler

Сергій Стерненко в подиві, чому Twitter несподівано видалив його аккаунт. Український активіст каже, що це сталося відразу після того, як він активно почав писати в соцмережі про російську агресію.

Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Твіттер без пояснення видалив мою сторінку. Це сталося після того, як я в останні дні став активно писати про російську агресію, в тому числі англійською мовою", - поскаржився активіст.

Сьогодні вночі його сторінка вже була забанена на 12 годин за твіт про російський фейк. Тепер же аккаунт видалили повністю

"Я переконаний, що це наслідок атаки російських ботоферм", - заявив Стерненко.

Він також попросив своїх підписників в Telegram дати йому контакти підтримки Twitter, щоб він міг з ними зв'язатися.

"Апеляцію вже подав, але, як показує практика, соцмережа їх рідко задовольняє", - додав активіст.

Підписники прокоментували ситуацію.

  • Твіттер той ще смітник, якщо чесно. Нічого дивного. Можливо їм просто не подобається мілітаристський характер твоїх постів;
  • Створюй новий, бо як я за роки зрозумів - без варіантів;
  • М*скалі поскаржилися;
  • Колективні страйки, напевно. Точно ботоферма.

Раніше ми писали, що YouTube-канали Сергія Стерненка, Яніни Соколової та Дениса Казанського намагаються закрити.

Нагадаємо, українська легкоатлета з Луганська Анастасія Бризгіна жорстко осікла жителів "ДНР".

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Twitter Сергій Стерненко
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