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TVORCHI угодили в скандал из-за другой финалистки Нацотбора на Евровидение: что произошло

Почему KRUTЬ хотела дисквалификации группы TVORCHI (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Победители национального отбора на Евровидение группа TVORCHI оказалась в центре скандала из-за своей коллеги - KRUTЬ. Артистка обратилась к организаторам и потребовала пересмотреть победу из-за нарушения правил конкурса.

Детали скандала с TVORCHI и KRUTЬ - читайте в материале ниже.

Какие нарушения увидела KRUTЬ

Финалистка Нацотбора обратилась к "Суспільне" и сообщила, что TVORCHI использовали в своей песни "плюс" основного вокала.

Также бандуристка сообщила, что трек TVORCHI для национального отбора Heart of Steel был выпущен дистрибуцийным лейблом Belive, который сотрудничает с Россией.

Что ответили артистке организаторы Нацотбора

На официальной странице Instagram "Суспільне" появился развернутый ответ на все обвинения артистки. Музыкальный продюсер конкурса Дмитрий Шуров не нашел нарушения правил по поводу вокала.

"Дмитрий Шуров отметил, что во время прослушивания эфирной записи выступления в финале TVORCHI слышна дополнительная обработка в указанных секундах, которая может быть даблом. В то же время он не считает, что такое несоответствие записи требованиям правил существенно для оценки выступления и избрания победителями TVORHI. Организационный комитет учел, что ряд мелких нарушений во время Нацотбора допустили сразу несколько финалистов, однако ни одно из них не стало достаточным основанием для дисквалификации кого-либо из участников", - сказано в сообщении.

Также организаторы отметили, что с лейблом Bilieve сотрудничают и другие участники Нацотбора и нарушением это не является, так как компания - французская.

"Believe — это французская компания, занимающаяся дистрибуцией в Европе и Азии. Дистрибуция песен финалистов этой компанией не является нарушением правил Нацотбора. 5 из 10 финалистов Нацотбора опубликовали свои конкурсные песни через "Believe", еще трое работали с ним до недавнего времени. Организационный комитет Евровидения принял решение, что обращение KRUTЬ не является основанием для прекращения участия TVORCHI в Нацотборе", - говорится в официальном ответе "Суспільне".

Кстати, ранее мы писали о том, что солист группы TVORCHI ответил на хейт по поводу незнания украинского языка.

А еще рассказывали о том, как изменились шансы Украины на Евровидение 2023 после триумфа TVORCHI.

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