TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение: что известно о тернопольских парнях

Первое место Нацотбора на Евровидение 2023 получил дуэт TVORCHI со взрывным треком Heart Of Steel. Ребята уже во второй раз боролись за участие в международном песенном конкурсе и наконец-то стали победителями.
Что известно о тернопольских парнях – читайте ниже в материале Styler.
TVORCHI - украинская музыкальная группа из Тернополя, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни.
На сегодняшний день у них уже четыре студийных альбома и девять синглов. . Исполняют песни на украинском и английском языках.
В мае 2021-го они победили в номинациях Лучшая попгруппа, Лучший альбом и Лучший электронный хит премии YUNA.
В июле 2022 года - еще две премии YUNA за Лучшее концертное шоу и Лучшую песню на другом языке (Falling).
А в 2020 году стали сенсацией Нацотбора на Евровидение с песней Bonfire, впрочем, уступив Go_A.
И вот наконец-то ребята едут на Евровидение 2023 уже с хитом Heart Of Steel!
Группа активно помогает ВСУ (фото: instagram.com/tvorchi_official)
Ребята познакомились, когда Джеффри приехал из Нигерии на учебу. Андрей подошел к нему на улице, чтобы пообщаться и подтянуть свой уровень английского. Выяснилось, что у них много общего, поэтому их случайная встреча переросла в дружбу.
Песня Believe, выпущенная три года назад, клип на которую сняли за 100 долларов, набрала миллионы просмотров на Youtube-канале, а также заняла 9 место в чартах Google Play в Украине.
31 января 2020 года TVORCHI презентовали песню Bonfire, посвященную проблемам экологии, и с ней приняли участие в Национальном отборе на Евровидение 2020 и прошли в финал.
Впоследствии Bonfire стала самой популярной украинской песней 2020 года на европейской платформе Deezer. 12 месяцев трек возглавлял топчарты платформы.
Heart Of Steel во время финала Национального отбора на Евровидение получила 9 баллов от судей и 10 – от зрителей.
Теперь украинская группа представит Украину на 67 песенном конкурсе Евровидение в Ливерпуле в Великобритании, которая будет принимать шоу вместо Украины после победы в 2022 году Kalush Orchestra с песней Stefania.
Гранд-финал Евровидения 2023 состоится на Liverpool Arena в субботу, 13 мая 2023 года.
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