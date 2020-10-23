ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ти тварюка та провокатор: в аеропорту "Бориспіль" пасажир влаштував дебош

Бориспіль, П'ятниця 23 жовтня 2020 12:44
Ти тварюка та провокатор: в аеропорту "Бориспіль" пасажир влаштував дебош
Пасажир влаштував дебош в аеропорту "Бориспіль" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Прикордонники з'ясували, що українець вже давно перебуває в розшуку

В аеропорту "Бориспіль" співробітники прикордонної служби затримали українця, який будував бешкет з матюками та погрозами. Він прибув в Україну з Мінська, а виявилося, що його давно вже розшукують за крадіжку.

Як повідомили прикордонники, інцидент стався вранці у п'ятницю, 23 жовтня. Пасажир прибув рейсом з Мінська і під час перевірчих заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів. Виявилося, що цього громадянина України вже давно розшукувала поліція за вчинення крадіжки. Відео інциденту розмістили на сторінці Державної прикордонної служби України в YouTube.

"Громадянина України затримали прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" у столичному аеропорту. Інцидент стався у пункті пропуску "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Чоловікові повідомили про рішення затримати його до з'ясування всіх обставин, а він у відповідь спробував чинити опір співробітникам прикордонної служби. У службовому приміщенні він влаштував натуральний бешкет, кидався на прикордонників, нецензурно лаявся та погрожував.

Зрештою прикордонники змогли втихомирити бешкетника і надіти йому на руки наручники. Прикордонники склали відповідні документи, а потім передали злочинця співробітникам Національної поліції.

В аеропорту "Бориспіль" пасажир влаштував бешкет

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві родичі померлого поета влаштували скандал з поліцією і медиками, які приїхали за тілом.

А також розповідали про те, що у супермаркеті Києва охоронці понівечили покупця.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Бориспольскандалаэропорт

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся