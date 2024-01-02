"Здесь жили гражданские". Либеровы показали последствия ракетной атаки РФ на Киев (видео)

Утром 2 января россияне ударили по Украине несколькими видами ракет. В Киеве и Харькове зафиксировали падение обломков и попадание в гражданскую инфраструктуру. Военные корреспонденты Влада и Константин Либеровы показали видео с места происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу военкоров.
Ракетная атака началась с БПЛА типа "Шахед". После этого враг запустил крылатые ракеты.
В КМВА сообщили о следующих последствиях удара:
В настоящее время в столице работают все службы спасения.
Известно также о гибели 86-летней женщины.
Военные корреспонденты Власть и Константин Либеровы показали последствия удара по одному из жилых домов Киева. На кадрах видны пожар, дым, разбросанные части дома и работа спасателей.
"Здесь жили гражданские", - подписали одно из видео фотографы.
Ранее мы сообщали о том, что в Киеве резко ухудшилось качество воздуха.
Известно также, что в Киеве и области свет отключили у 250 тысяч потребителей.