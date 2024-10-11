Тушенка из свинины: рецепт сытной мясной консервации

Что нужно для тушенки из свинины

Для того чтобы приготовить тушенку из свинины, на 1 банку объемом 0,5 л нужны следующие продукты:

свинина - 400 г

соль - 1 ч. л.;

сода - щепотка;

перец-горошек - 4-5 шт.;

лавровый лист - 1 шт.

Как сделать тушенку из свинины

Чтобы тушенка была вкусной и сытной, можно использовать свиные лопатки, или же совмещать мясо с салом. Чтобы очистить мясо от крови и сделать жидкость тушенки прозрачной, нужно залить свинину чистой водой.

В воду рекомендуют добавить немного соды для дополнительной очистки мяса и оставить свинину отстаиваться в течение 2 часов. После этого мясо нужно промыть под проточной водой.

Впрочем, если мясо домашнее, такая процедура не обязательна. Тем временем нужно подготовить банки и крышки - они должны быть чистыми и сухими. Лучше не использовать крышки с резинками - они могут расплавиться от стерилизации в духовке.

Промытое мясо нужно нарезать на кусочки 3-4 см по размеру. Выложите мясо в один слой в глубокий противень и подсолите. Мясо нужно перемешать, чтобы постепенно покрыть солью.

Соль - важный ингредиент для тушенки (скриншот / Лилия Цвит)

Подготовленное мясо нужно разложить по банкам. Когда половина банки будет заполнено мясом, положите лавровый лист и перец горошек, затем плотно выложите остальное мясо, оставив 1-2 см до краев банки.

Обязательно следует оставлять расстояние до отверстия посуды, чтобы во время тушения жидкость не выливалась из банки. Заполненную посуду нужно неплотно накрыть крышками и поставить в духовку.

Чтобы банки не растрескались, их нужно ставить в холодную духовку. Затем духовку нужно разогреть до температуры 150-160 градусов. Тушить свинину нужно в течение 3 часов с момента закипания жидкости в банке.

После того, как свинина протушилась, банки нужно вытащить из духовки и плотно закрыть крышками. Готовую тушенку нужно хранить в темном прохладном месте.