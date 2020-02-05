Туреччину накрили смертельні лавини: відео і фото стихії

Лавини в Туреччині (фото: колаж РБК-Україна)

У Туреччині через сходження лавини загинули понад 20 осіб

Лавини в Туреччині потрясли провінцію Ван. В результаті інциденту загинули 28 людей. Після сходження першої лавини, 4 лютого, місцевим рятувальним службам довелося розкопували три перевернутих транспортних засоби недалеко від міста Бахчешехир.

При цьому кілька десятків рятувальників зникли безвісти після удару другої лавини, коли були на місії з пошуку двох осіб, зниклих без вісті після сходження першої лавини.

Лавини в Туреччині (фото: ntv.com.tr)

Турецькі офіційні особи кажуть, що друга лавина врізалася в гірську дорогу на сході Туреччини, загинули, щонайменше, 23 рятувальники. Крім того, інші люди залишилися похованими під снігом.

Лавини в Туреччині (фото: hurriyet.com.tr)

За даними влади, понад 30 працівників аварійно-рятувальних служб були врятовані з-під снігу. Їх госпіталізували. Про це повідомляє ABC News.

Лавини в Туреччині (відео: YouTube)

Нагадаємо, що в Іспанії вирував убивчий шторм. При цьому через стихію загинув українець. Всього потужний циклон забрав життя 5 осіб. 55-річного українця знайшли біля торгового центру у муніципалітеті Каркайшент (Валенсія).

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