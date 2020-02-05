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Турцию накрыли смертельные лавины: видео и фото стихии

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 16:35
Турцию накрыли смертельные лавины: видео и фото стихии
Лавины в Турции (фото: коллаж РБК-Украина)

В Турции из-за схождения лавин погибло более 20 человек

Лавины в Турции потрясли провинцию Ван. В результате инцидента погибли 28 человек. После схождения первой лавины, 4 февраля, местным спасательным службам пришлось раскапывали три перевернутых транспортных средства недалеко от города Бахчешехир.

При этом несколько десятков спасателей пропали без вести после удара второй лавины, когда были на миссии по поиску двух человек, пропавших без вести после схождения первой лавины.

Турцию накрыли смертельные лавины: видео и фото стихии

Лавины в Турции (фото: ntv.com.tr)

Турецкие официальные лица говорят, что вторая лавина врезалась в горную дорогу на востоке Турции, убив, по меньшей мере, 23 спасателя. Кроме того другие люди остались погребенными под снегом.

Турцию накрыли смертельные лавины: видео и фото стихииТурцию накрыли смертельные лавины: видео и фото стихии

Турцию накрыли смертельные лавины: видео и фото стихии

Лавины в Турции (фото: hurriyet.com.tr)

По данным властей, более 30 сотрудников аварийно-спасательных служб были спасены из-под снега. Их всех госпитализировали. Об этом сообщают ABC News.

Лавины в Турции (видео: YouTube)

Напомним, что в Испании бушевал убийственный шторм. При этом из-за стихии погиб украинец. Всего мощный циклон забрал жизни 5 человек. 55-летнего украинца нашли возле торгового центра в муниципалитете Каркайшент (Валенсия).

Ранее сообщалось о том, что в Австралии сильные песчаные бури с градом накрыли города. Стихия разыгралась после масштабных лесных пожаров. Град размером с мяч для гольфа наносил повреждения автомобилям и ломал ветки деревьев.

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