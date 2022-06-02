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Туреччина вказала на двері піаністці Лисиці: пропагандистка Кремля виступала на руїнах Маріуполя

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Стамбул, Туреччина, Четвер 02 червня 2022 12:55
Туреччина вказала на двері піаністці Лисиці: пропагандистка Кремля виступала на руїнах Маріуполя У Туреччині скасували концерт піансітки українського походження (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Стамбулі скасували виступ американської піаністки українського походження Валентини Лисиці. Вона активно підтримувала війну на Донбасі та навіть отримала паспорт так званої "ДНР". Крім того, Лисиця нещодавно дала концерт для окупантів на руїнах Маріуполя.

Про скасування концерту в Стамбулі розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Виступ так званої артистки Валентини лисиці в Стамбулі скасовано. Тільки отримав офіційний лист від турецької сторони. Дана особа, яка публічно придбала псевдогромадянство однієї з окупованих територій України, нещодавно зіграла "концерт" в Маріуполі на тлі обстрілів Азовсталі та відкрито підтримує Росію у війні проти України, не буде представлена на престижних музичних заходах в Туреччині", - повідомив посол.

Він додав, що вдячний турецьким друзям за прийняте рішення, бо культура не може бути поза війною або політики, оскільки використовується російським агресором в пропаганді та виправдань його злочинів.

Хто така Валентина Лисиця

Піаністка народилася в Києві в 1973 році. Мама - киянка, батько родом з Одеси. З ранніх років грала на фортепіано. Закінчила спеціалізовану музичну школу ім. Лисенка, а потім навчалася в Київській консерваторії.

У 1991 році разом з чоловіком-піаністом Олексієм Кузнєцовим отримала перший приз престижного Міжнародного конкурсу і переїхала жити в США. Потім її кар'єра пішла на спад. У 2007 році вийшла на YouTube із записами своїх концертів, її помітили та уклали з нею контракт.

Туреччина вказала на двері піаністці Лисиці: пропагандистка Кремля виступала на руїнах МаріуполяУ 2010-2011 році стала дуже популярною в США, активно гастролювала і виступала на великих концертних майданчиках.

У 2015 році потрапила в скандал через свої висловлювання в Twitter про Україну. Її викреслили зі списку симфонічного оркестру Торонто. Їй з сім'єю навіть довелося змінити місце проживання.

З 2015 року почала активно підтримувати окупантів у Донецьку та агресію Росії. Виступала в окупованих Донецьку, Горлівці та Дебальцевому.

Туреччина вказала на двері піаністці Лисиці: пропагандистка Кремля виступала на руїнах МаріуполяУ 2021 році з рук Пушиліна отримала паспорт так званої "ДНР", а 2 травня виступила в Москві. Також є дані, що зовсім недавно Лисиця дала концерт на руїнах Маріуполя, на тлі обстрілів Азовсталі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ізраїлі скасували концерт Олени Ваєнги.

А також розповідали про те, що росіянку, яка видавала себе за українку, змусили страждати в Кореї.

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