У Туреччині українку намагалися змусити говорити російською: деталі скандалу

У Туреччині розгорівся скандал через російську мову (колаж РБК-Україна)

На курорті Туреччині розгорівся мовний скандал

В Туреччині українку намагалися змусити відповісти російською мовою. Про це розповіла сама жінка, в якої на відпочинку виник конфлікт з туристичним менеджером. Вона повідомила, що ситуація трапилася в центрі курортного містечка Кемер. Жінка уточнила, що сама вона з Харкова.

За словами українки, зараз у Туреччині спокійно, а деякі місцеві жителі навчилися говорити "дякую" і "Слава Україні" українською мовою. Галина Куц на сторінці в Facebook розповіла про ситуацію, яка з нею сталася на прогулянці.

"Йдемо ми мимо якогось туристичного агентства, вибігає турок і російською мовою пропонує зайти, щоб послухати інформацію про екскурсії. Оскільки на екскурсіях ми на той час вже побували, я автоматично відповідаю українською мовою "Ні, дякую!". Відходимо метрів тридцять і чую в спину від турка: "Спасіба нада гаваріть! Па русскі! А нє вот ета дякую укрАінскоє! Тобто, він добре зрозумів, що я йому сказала!", - повідомила Галина.

Після цього українка підійшла до турка і між ними виникла суперечка на підвищених тонах. Чоловік доводив жінці, що росіяни і українці - це один народ, а Росія і Україна - це одна країна. Тоді Галина застосувала "важку артилерію" і сказала, що турки і араби теж один народ. Турок від цього сказився, але не хотів визнати право українців на свою мову. Далі він назвав українку єврейкою, на що вона зовсім не образилася.

Українці в коментарях відреагували на пост Галини. Багато хто подякував жінці за її активну громадянську позицію.

Ви даруєте мені чудове відчуття - гордість за українців, особливо в цей непростий рік.

Турки, які працюють у готелях знають російську, там же мають російське телебачення з російською пропагандою. Немає нічого дивного, що у них вата в голові. Я теж коли була в Туреччині чула від Турків, що росіяни воюють в Україні щоб допомогти українцям і ми повинні бути вдячні їм за це. Що бачать по телевізору ті й говорять. Російська пропаганда працює по всьому світу, а ми навіть в Україні не можемо відстояти проукраїнську позицію...

Дякую за Вашу принципову та громадянську позицію. Дуже повчальний урок!

Як ми раніше писали, туристка показала, як українці порушують правила карантину в Туреччині.