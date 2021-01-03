У Туреччині українку знайшли мертвою з пакетом на голові та в наручниках

У Туреччині у власному будинку виявили тіло мертвої громадянки України Христини Новицької. На голові у дівчини 1990 року народження був поліетиленовий пакет, а руки - скуті за спиною в наручниках.

За даними поліції, вона померла за кілька днів до того, як її знайшли. Інцидент стався в турецькому містечку Мугла під Бодрумом. Про це повідомляє місцеве видання Sabah.

Христина з 30 грудня не виходила на зв'язок з матір'ю, і та почала переживати за дочку, тому попросила сусідів дівчини 2 січня провідати її. Коли вони не достукалися до Христини, то викликали поліцію, а ті вже знайшли її мертвою.

Христина Новицька (фото: sabah.com.tr)

На місці злочину були виявлені мотузки, шарф і деревне вугілля. Також було встановлено, що вікна в будинку були зачинені і в хаті не було видно слідів боротьби.

Христина Новицька (фото: sabah.com.tr)

Тіло Христини Новицької було відправлено в Інститут судової медицини Мугла для встановлення точної причини смерті.

Христина Новицька (фото: sabah.com.tr)

Українка проживала одна в районі Эскичешме біля Бодрума, де влітку часто відпочивають знаменитості, але взимку в цих краях досить безлюдно. Поряд з українкою в Мугле живе відомий турецький актор і телеведучий Альп Кірсан. Саме він написав у Twitter про трагедію з дівчиною.

Турецькі ЗМІ пишуть, що поліція розглядає версію вбивства, яке міг зробити її хлопець.

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