У Туреччині з молодою українкою сталася страшна трагедія: дівчина перебуває в комі

Жінка на операційному столі (колаж: РБК-Україна)

Мешканка Львівської області впала в кому в Туреччині

Під час відпочинку в Туреччині в українки Зоряни Семенюк-Святковської стався інсульт. Жительці села Зимна Вода Львівської області зробили операцію і зараз вона знаходиться в комі під апаратом штучної вентиляції легенів.

Жінка з чоловіком поїхали відпочивати в Туреччину 14 жовтня. Через кілька днів у неї стався крововилив у мозок. Зоряну відразу ж поклали в лікарню і прооперували. Про це повідомляє ТСН.

У жінки діагностували інсульт, і вона перебуває у важкому стані. Їй зробили трепанацію черепа. За словами лікарів, Зоряна повинна йти на поправку, але вона поки не вийшла з коми.

Спочатку чоловіка Юрія пускали до дружини лише на кілька хвилин, але тепер лікарі дозволили більше часу проводити з нею. Крім того, він розмовляє з дружиною, тримає за руку, щоб стимулювати мозок до відновлення.

Зоряна Семенюк-Святківська (фото: facebook.com/nadia.pavuk)

Подруга Зоряни Анастасія Малайко розповіла, що вона бачилася з сімейною парою ще до поїздки в Туреччину. Тоді з жінкою все було в порядку, і вона виглядала добре. Крім того, Зоряна ніколи не скаржилася на здоров'я.

Вдома жінку чекають двоє синів, які зараз перебувають з бабусею.

Родичі жінки просять про допомогу, оскільки за тиждень лікування і операцію клініка виставила рахунок на 44 тисячі євро. При цьому страховка покриває лише 15 тисяч євро.

Допомогти жінці можна, скинувши гроші на карту ПриватБанку 5457 0822 2012 8511 (Семенюк Віталій Юрійович).

Призначення платежу: лікування Зоряни Семенюк.

"Не бійтеся дати мало, бо мало це більше, ніж нічого", - написали родичі Зоряни.

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