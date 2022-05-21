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У Туреччині колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей: деталі трагедії

Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Аланія в Туреччині екс-помічник депутата Верховної Ради вбив двох своїх дітей.

Як повідомляє Newsroom, про це написали місцеві групи.

Як сталась трагедія

Так, інцидент стався близько 08:30 ранку.

"Жінка кричала, що її чоловік зарізав її дітей ножем та попросила допомоги у мешканців району. Сусіди, почувши крики жінки про допомогу, повідомили про ситуацію поліцію. Після повідомлення на місце події було направлено велику кількість поліції та медичних бригад", - повідомив у Facebook Володимир Котко.

Також медики, які прибули на місце події, констатували смерть 4-річного хлопчика та його 6-річної сестри. На місці події затримали підозрюваного.

За словами жінки, вони приїхали з України та винаймали квартиру, вона жила внизу зі свекрухою, а чоловік жив нагорі з дітьми. Стало відомо, що чоловік намагався вбити дружину, але жінка втекла і замкнулася в кімнаті.

"З Харкова вони. Така чудова дівчинка була Танюшка, товариська. Навіть не віриться, що вчора вона з дітьми грала, сьогодні її нема. Батько був у глибокій депресії, приймав антидепресанти" , - повідомив у мережі користувач Ума Гельбах.

Мова йде про 37-річного Олексія Навроцького. З 2009 по 2014 рік він працював в апараті Верховної Ради помічником нардепа. Двічі обирався депутатом Харківської райради. У 2015 році пройшов до Харківської міської ради у фракції "За Харків, за Відродження".

Окрім того, до війни він обіймав посаду проректора з наукової роботи ХНУ ім. Каразіна. З березня перебував у відпустці, яку взяв "за власний рахунок".

Раніше ми повідомляли, що у Макарові під Києвом знайшли тіла трьох вбитих чоловіків.

Також ми писали, що в Одесі російська ракета вбила матір і тримісячну дитину.

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