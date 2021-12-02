У Туреччині археологи виявили стародавній палац, якому понад дев'ять століть

Археологи під час розкопок в історичній провінції Шанліурфа, яка віднесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, виявили унікальний Стародавній палац.

Ця будівля є одним з рідкісних споруд в 3 поверхи, і він дивом прекрасно зберігся протягом майже дев'яти століть.

Як розповів керівник розкопок, доктор Мехмет Енал, будівля була виявлена на місці історичних останків Східної Римської імперії.

Спочатку під час розкопок натрапили на деталі від головних воріт палацу, потім на ванни та оборонні вежі, а потім дісталися і до самих кімнат.

Робота над розкопками будівлі ще триває, але вже зараз видно, що в палаці було безліч кімнат.

"Зараз розкопки проводяться в залі другого поверху Харранського палацу. Усередині залу було засипано землею приблизно на 7 метрів. Цього року в ході розкопок ми розчистили цей зал", - підкреслив Мехмет Енал.

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Він розповів, що палац Харрат був спалений в 1272 році монголами. Однак люди постійно поверталися в це місце і починали знову використовувати поселення. Частина приміщень була прихована під новими шарами.

У палаці є ділянки, куди археологи ще не змогли дістатися. Але саме вони повинні розкрити загадку цієї будови та вказати на точний період його побудови.

"Мандрівники кажуть, що храми сабініанці знаходяться всередині цього замку на другому і третьому поверхах. По цей час ми не могли знайти слідів храму сабініанців, крім рельєфів левів, собак і птахів. Там є перший поверх замку, куди поки не можна потрапити, і ми думаємо, що там можуть бути сліди храму Сабініанів або храму гріха", - підкреслив керівник розкопок.

У майбутньому влада збирається перетворити цей палац на музей і центр науки.