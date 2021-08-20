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Туристи розповіли, що зараз відбувається в Кирилівці: сморід і печаль

Автор: Людмила Жукова

Відпочинок в Кирилівці цього літа - важко дається туристам. Відпочиваючі розповідають, що зараз на курорті знову навала медуз, а також стоїть сморід.

Про це повідомили в Telegram-каналі РІА Мелітополь.

У ролику можна побачити, як медузи нікуди не попливли і продовжують атакувати відпочиваючих людей.

"Приїхали на відпочинок. Прекрасна погода і жахливе море. Вонище, печаль", - розповіла туристка, яка зняла відео.

Українці іронічно жартують, що "медуз немає майже", маючи на увазі зворотне.

"Кирилівка, Федотка. Медуз немає, ну майже", — написав автор публікації.

Нагадаємо, що цього року Кирилівка потерпає від навали медуз і комарів. Люди скаржаться, що довгоочікуваний відпочинок - зіпсований.

Як ми писали раніше, на популярному українському курорті туристи скаржаться на комарів.

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Кирилловка