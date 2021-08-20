Туристи розповіли, що зараз відбувається в Кирилівці: сморід і печаль

У ролику можна побачити, як медузи нікуди не попливли і продовжують атакувати відпочиваючих людей.

"Приїхали на відпочинок. Прекрасна погода і жахливе море. Вонище, печаль", - розповіла туристка, яка зняла відео.

Українці іронічно жартують, що "медуз немає майже", маючи на увазі зворотне.

"Кирилівка, Федотка. Медуз немає, ну майже", — написав автор публікації.

Нагадаємо, що цього року Кирилівка потерпає від навали медуз і комарів. Люди скаржаться, що довгоочікуваний відпочинок - зіпсований.