Туристи просять не закривати Буковель: "заздріть мовчки, задовбали зі своїм локдауном"

Туристи просять не закривати Буковель (колаж РБК-Україна)

Буковель у локдаун тріщить по швах через наплив туристів. Величезні черги на підйомники, люди без масок - ось така зараз ситуація в одному з улюблених місць відпочинку українців.

Як повідомляється у сюжеті "Фактів ICTV", кафе, ресторани, ринки, сувенірні магазини доступні для клієнтів у Буковелі.

Самі відпочивальники кажуть, що на свіжому повітрі цілком можна перебувати без масок і взагалі їх це мало хвилює.

Що відбувається у Буковелі під час локдауну

На курорті можна спостерігати сотні туристів, які товпляться біля один одного. Вони просто ігнорують соціальну дистанцію і носіння масок. Олег зі Львова каже, що про карантинні обмеження тут всі забувають, адже черги на підйомники величезні, тут просто не до цього.

"Ви це припиняйте. Заздріть мовчки! Весь інтернет роздули своїм локдауном. Я вже давно перехворіла і жива", - такі вислови можна почути на курорті від літньої жінки.

Одна з представниць місцевого готелю розповіла, що на курорті не штрафують за відсутність маски. Людей просять її одягнути, пояснюють.

Також наголошується, що всі заклади громадського харчування тут "забиті" людьми. Українці з задоволенням п'ють гарячий глінтвейн в численних кафе.

До речі, ціни тут зовсім недемократичні. За борщ у хлібі просять 180 гривень, за склянку глінтвейну - 90.

Як проходить локдаун в Буковелі

Як ми писали раніше, з'явилися нові фото з Буковелю, а люди хвалять ресторани і ларьочки.