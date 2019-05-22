Туристичний колапс скасовується: туроператорам посилили вимоги

Кабмін затвердив зміни в умовах здійснення діяльності туристичних операторів. Це зроблено для того, щоб уникнути колапсів. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

За словами першого віце-прем'єр-міністр - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, уряд захистить українців від недобросовісних туроператорів і не допустить критичних ситуацій, які виникали в минулі роки.

"Цими змінами ми зобов'язуємо туроператорів мати постійне фінансове забезпечення перед туристами, а також працювати максимально відкрито, в правовому полі", - зазначив Кубів.

Тепер щоб отримати ліцензію туроператор повинен забезпечувати фінансову гарантію перед туристами. Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи.

Кабмін посилив вимоги до туроператорів (фото: pixabay.com)

Туристичні оператори повинні за 8 і за 2 години до рейсу перевірити чи нічого не змінилося в його відправленні. Якщо рейс затримується на більш ніж чотири години, то туроператор повинен про це повідомити на своєму сайті, а також попередити Міністерство економічного розвитку.

Крім того, туроператори зобов'язані забезпечити всю інформацію про турагентів, з якими вони працюють, а також вони повинні надавати всі необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до місць їх проживання під час відпочинку.

У міністерстві підкреслили, що недотримання будь-якої з цих вимог може стати причиною анулювання ліцензія туроператора.

Нагадаємо, що минулого тижня в Єгипті без води і їжі застрягли 170 українців, які просять покарати туроператора.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" близько 200 людей застрягли на курорті в Шармь аль Шейху через скасування рейсів.

Ми також писали про те, що з 3 жовтня British Airways припинить польоти з Лондона до Києва.