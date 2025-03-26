Туристам в Египте навязывают российскую пропаганду: в скандале замешаны топ-отели

Украинские туристы, которые отдыхают в отелях Египта, сообщают о тревожной тенденции: на стойках регистрации им раздают бюллетени с российской пропагандой. В этих материалах содержится неправдивая информация о войне, искажение реальности и навязывание кремлевских нарративов.

В каких именно отелях были замечены пропагандистские листовки, как реагирует администрация этих отелей и что говорят турагенты - читайте в материале РБК-Украина.

Что известно о пропагандистских листовках в отелях Египта

Пророссийские бюллетени, которые едва ли не принудительно выдают украинским отдыхающим в популярных отелях Шарм-эш-Шейха, Хургады и других курортных городов, начали появляться на ресепшнах еще в прошлом году.

Их название "Good Morning News" сначала наталкивает на мысль, что содержание бумажек должно быть "утренне-позитивным". Однако это не так.

Например, в бюллетене за март 2024 года топ-новостью в "газете" был рассказ о том, что якобы "подтверждена связь Украины с терактом в Крокус-Сити Холле". При этом, все новости в листовке являются перепечатками материалов российского информационного агентства "Интерфакс", главным исполнительным директором которого является член Роскомнадзора Михаил Комиссар. Роспропаганда в Jaz Aquamarine (фото: РБК-Украина)

А в самом свежем выпуске "Good Morning News" от 24 марта 2025 года туристам рассказывают о том, что "в Киевской области нанесен удар по ВСУ и иностранным наемникам". Опять же - со ссылкой на российский "Интерфакс". Бюллетень с роспропагандой в отеле Sunrise Montemare Resort (фото: РБК-Украина)

Стоит отметить, что эти же бюллетени распространяются не только на русском языке: пропагандистские нарративы изложены еще и в том числе на немецком, английском и французском. Бюллетень с роспропагандой на французском языке (фото: РБК-Украина)

За печать и выпуск данных материалов, если верить информации, содержащейся на самих новостных бюллетенях, отвечает KVH Media Group Ltd - издательство в Ливерпуле. Эта дочерняя компания KVH Industries, Inc занимается в том числе "предоставлением медиа и контент-услуг отелям".

Однако ранее бюллетени "Good Morning News" выходили преимущественно на английском языке, и информация в них не была пропагандистской, подтверждение чему можно найти в листовке 2023 года для отеля The Ravenala Attitude на Маврикии. Информационный бюллетень на английском языке в отеле The Ravenala Attitude в 2023 году (фото: hotels-attitude.com)

Интересно, что один из пользователей около года тому назад поставил низкую оценку KVH Media Group Ltd в "Google Отзывах" из-за того, что информация, публикуемая в ее бюллетенях, "кажется предвзятой".

Как реагируют в отелях на скандал?

Как стало известно РБК-Украина, пророссийскую пропаганду навязывают в топ-отелях Египта, которые пользуются популярностью среди украинцев. Например, в отелях сети Sunrise Resorts & Cruises, куда входят Sunrise Meraki Resort, Tanoak Hotel, Sunrise Montemare Resort, Sunrise Crystal Bay Resort и другие.

Бюллетень с роспропагандой 24 марта были замечены в отеле Sunrise Montemare Resort (фото: Tripadvisor)

Также украинские туристы столкнулись с такими листовками в отелях JAZ Hotel Group - сети, в которую входят Jaz Aquamarine, Jaz Makadina, Jaz Fanara Resort, Solymar Ivory Suites, Jaz Mirabel Resort и другие.

Более того, такие листовки были замечены даже на 5-звездочном курорте Sun Siyam Iru Fushi на Мальдивах.

Важно отметить, что эти листовки присутствуют не просто на информационных стендах холлов отелей. Украинские туристы рассказывают, что их выдают прямо на рецепции. Это наталкивает на мысль, что в навязывании роспропаганды заинтересованы именно работники курортов.

Однако вместе с тем, например, в 4-звездочном отеле Sunrise Remal Resort в Шарм-эш-Шейхе, принадлежащем сети Sunrise Resorts & Cruises, украинские туристы таких новостных бюллетеней не заметили. Представители отеля отметили, что они не распространяют роспропаганду, а наоборот - очень любят украинцев, и даже сделали надписи на украинском языке на указателях. На указательных табличках в Sunrise Remal Resort отсутствует русский язык, но есть украинский (фото: РБК-Украина)

Турагенты уверяют: писали жалобы администрациям отелей. Те же отрицают свою причастность к изготовлению пропагандистских листовок. Однако ничего не говорят именно о распространении.

"Наши туристы еще в декабре жаловались на буклеты новостей. Мы написали в отель, но они опровергли информацию, что именно отель выпускает эту газету. Также коллеги писали в профильной группе для турагентов Украины, что сталкивались с подобными ситуациями", - рассказала РБК-Украина специалист по оформлению виз и подбору туров Марина Казакова.

В Jaz Aquamarine в начале марта заверили, что убрали листовки из своего отеля, отметив, что "эта газета является сторонним источником международных новостей", а египетский отель даже физически не мог выпустить такой материал, потому что "наши сотрудники не умеют разговаривать или читать на русском или украинском языках".

"Мы приносим искренние извинения за любые причиненные неудобства... Мы уже убрали все соответствующие газеты и лично извинились перед всеми пострадавшими гостями. Мы рады приветствовать гостей со всего мира и стремимся обеспечить комфортный и приятный отдых для каждого. Мы ценим ваше понимание и терпение, поскольку мы продолжаем совершенствовать наши услуги", - говорится в ответе администрации недовольным украинским турагентам.

Отметим, что в Sunrise Resorts & Cruises на запрос РБК-Украина по состоянию на время написания этого материала не ответили. А потому нам не удалось узнать, планируют ли отели сети и в дальнейшем быть платформой для российской дезинформации.

В целом ситуация с навязыванием российской пропаганды в египетских отелях является крайне тревожной для туристов. И последние инциденты подчеркивают важность тщательного выбора места отдыха и необходимость быть бдительными относительно информационной среды даже за рубежом.

Массовые жалобы от украинских граждан и граждан других стран на подобные проявления дезинформации могут стать действенным инструментом для давления на гостиничный бизнес и заставить администрации отелей принять меры по недопущению распространения враждебных нарративов в будущем.

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