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"Тупа тварина "і "мерзенник": Притула і Дубинський жорстко поскандалили в прямому ефірі

Автор: Людмила Жукова

Сергій Притула і Олександр Дубинський ображали один одного

Сергій Притула і Олександр Дубинський поскандалили в прямому ефірі шоу "Право на владу". Кандидат на крісло мера Києва і нардеп від партії "Слуга народу" жорстко посварилися і обмінялися зовсім не люб'язностями.

Дубинський запитав у Притули, скільки в столиці ліній метро, на що той йому відповів, що він не збирається відповідати "мерзеннику", який розганяв фейки під час Революції Гідності.

Далі пішли образи на адресу Сергія з боку Дубинського. Нардеп назвав кандидата в мери "тупою твариною".

Сварка тривала в прямому ефірі, поки не втрутилася ведуча Наталія Мосейчук. Вона попросила чоловіків заспокоїтися і схаменутися і не забувати, що їх дивиться вся країна.

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"Пан Сергій! Пане Олександре, я вас дуже прошу, схаменіться, зрозумійте, де ви сидите, на якому каналі. Це загальнонаціональний канал. Будь ласка. Неприємно. Правда, дуже неприємно за цю розмову", - сказала вона.

Притула і Дубинський поскандалили в прямому ефірі

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня, в неділю. Сергій Притула балотується на пост мера Києва.

Як ми раніше писали, кандидат у мери Києва Сергій Притула влаштував жорстку перепалку з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Качурою.

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Новини України Сергій Притула