Эту распространенную ошибку делают все при открывании консервов

Консервы стали обязательной частью тревожного чемодана каждого украинца. При их открывании все допускают одну распространенную ошибку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well .

Какую ошибку совершают все

Если вы не вытираете верхнюю часть банки, прежде чем ее открыть, вы совершаете большую ошибку. Консервы прошли долгий путь, прежде чем попасть на полки магазинов.

В частности, на их поверхности скопилась пыль и другие бактерии. Эксперты рекомендуют перед открытием какой-либо банки вымыть и вытереть крышку.

Диетолог Джейми Мокк говорит, что нужно всегда мыть и вытирать крышки консервов, чтобы уменьшить распространение микробов и бактерий. Пыль, грязь и другие микробы могут попасть в пищу.

Используйте щетку для чистки, чтобы добраться до глубоких краев или щелей.

Чем можно открыть

Столовый нож

Чтобы открыть консервы ножом, поставьте банку на ровную поверхность. Поставьте лезвие вертикально на край крышки и крепко ухватитесь за рукоятку одной рукой. Второй стучите по ножу и проколите крышку. Сделайте много отверстий по всему краю крышки. В одно из отверстий вставьте нож и аккуратно разрежьте крышку.

Ложка

Поставьте ложку круглым концом вертикально на край крышки. Нажмите ложкой на поверхность крышки и двигайте ложкой в стороны, пока не протрете крышку. Продолжайте протирать новые отверстия рядом с предыдущими, пока не откроете банку.

Камень

Консервную банку нужно хорошо потереть круговыми движениями об асфальт, большой камень или бетонный пол. Тогда на крышке сточится весь ободок. Аккуратно сожмите банку сбоку и снимите верхнюю крышку.