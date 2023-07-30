Эту ошибку допускает каждый! 8 неожиданных вещей, которые на самом деле нужно хранить в холодильнике

В холодильнике летом нужно хранить не только продукты. Кто бы мог подумать, но от высоких температур портятся даже косметические средства. Поэтому если у вас дорогие и качественные кремы из натуральных ингредиентов, не рискуйте их держать в ванной или на туалетном столике.

О том, какие вещи следует хранить летом в холодильнике, рассказываем в материале ниже.

Духи и косметика

Высокая температура летом, а также влажность в ванной комнате увеличивают риск того, что химические соединения в духах могут разрушиться. Поэтому во время жары флакон лучше ставить в холодильник, где стабильная температура. Так ваши духи подольше сохранят свой запах.

Также в холодильнике следует оставлять кремы для лица, лосьоны для тела, солнцезащитные средства, лечебные гели и косметику. Однако перед тем, как поместить их туда, все-таки прочтите этикетку и обратите внимание на то, при каких температурах советует их хранить производитель.

Цельнозерновая мука

Крайне редко у кого-то можно увидеть муку в холодильнике, так делают разве только очень знающие хозяйки. Дело в том, что цельнозерновая отличается по своим характеристикам от обычной. Она производится из цельных зерен пшеницы, включая отруби и зародыши. Последние богаты витаминами, питательными веществами и полезными жирами. Со временем они стают горькими, а низкие температуры это предотвращают.

Но учитывайте то, что такую муку нужно держать в герметичной таре, чтобы она не набрала запахов и влаги. Также не следует ее надолго вынимать из холодильника, чтобы на таре не образовывался конденсат.

Пророщенное зерно и цветы

Все больше украинцев проращивают микрозелень дома и используют ее для салатов. Однако летом она может быстро увядать, а вот холодильник продлит ее срок годности.

Цветы также лучше хранятся в холоде. Поэтому на ночь можно их помещать в холодильник и так они подольше сохранят свою свежесть.

Орехи и финики

Орехи также желательно хранить в холодильнике, но сначала поместите их в стеклянную тару. Та же история с финиками. Они даже после процесса сушки содержат достаточно влаги. Поместив их в холодильник, они будут пригодны к употреблению в течение 6 месяцев.

Свежая кукуруза

Кукуруза под влиянием высоких температур может терять влажность и, соответственно, вкус. Поэтому ее лучше хранить в холодильнике и еще и в полиэтиленовом пакете, при этом шелуху не обдирайте.