Эта выпечка - самая вредная для здоровья. Лучше откажитесь от нее

Однако, некоторые виды выпечки могут быть вредными для здоровья, особенно при употреблении ее в больших количествах.

Выпечка испокон веков является любимым лакомством многих украинцев. Она может быть разной, начиная от хлеба и пирогов, заканчивая печеньем, кексами, булочками и мафинами.

Какие хлебобулочные и кондитерские изделия лучше убрать из своего рациона или свести их употребление до минимума - читайте в материале Styler ниже.

Самая вредная выпечка

Одним из самых вредных для здоровья видов выпечки диетологи называют белый хлеб. Он производится из высшего сорта муки, которая содержит меньше питательных веществ, чем другие виды муки (например, цельнозерновая).

В процессе производства белого хлеба зачастую также используется большое количество сахара и жирных добавок, что делает его еще более вредным для здоровья.

Регулярное употребление белого хлеба может привести к повышенному уровню сахара в крови, ожирению и другим заболеваниям.

Еще одним вредным видом выпечки являются пирожные (особенно - купленные). Они содержат большое количество сахара, жиров и искусственных добавок, которые могут привести к ожирению, заболеваниям сердца и сахарному диабету.

Кроме того, многие пирожные содержат пальмовое масло, которое может повысить уровень холестерина в крови и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В печенье, кексах и мафинах тоже нет ничего хорошего. Особенно, если они производится из белой муки и содержат большое количество сахара и жиров. Регулярное употребление этого магазинного лакомства может привести к повышенному уровню сахара в крови, ожирению и заболеваниям ССС.

Какой же выпечке отдавать предпочтение?

Диетологи советуют сладкоежкам и любителям мучного выбирать выпечку из цельнозерновой муки. Она содержит больше питательных веществ, включая клетчатку, витамины и минералы, и может помочь снизить риск развития заболеваний сердца и сахарного диабета.

Еще лучше - готовить выпечку дома, используя более здоровые ингредиенты: