Эта украинская монета стоит 72 тысячи: в чем ее особенность

В чем особенность ценной монеты

Продавец из Львова разместил свой лот на торги несколько дней назад, он готов прислать товар по почте. Владелец написал об особенности монеты "языком" нумизматов, он отметил ее категорию - 1.1ААг, гладкий гурт . Так эксперты называют монеты, чеканившиеся в 1992 году, они были пробными.

Дело в том, что первые гривны, которые производились в том году, не имели надписи или какого-либо рисунка на ребре . Это произошло из-за того, что монеты чеканились во время настройки специального оборудования, а возможностей оставить отметки на группе тогда не было. Тираж таких "пробников" неизвестен, однако нумизматы "охотятся" на монеты 1.1ААг, ведь они очень ценны.

В сети можно найти разные предложения от владельцев. Одни продавцы оценивают такие монеты в 10-20 тысяч гривен, но есть и те, кто хочет получить больше. За лотом мужчины, который оценил его в 72 тысячи гривен, следят уже более 50 пользователей сети. Поэтому можно считать, что даже такая цена не отпугивает нумизматов.

Как выглядит ценная монетка за 72 тысячи

На фото, которые добавио продавец, можно заметить, что монетка в хорошем состоянии. Владелец не реставрировал ее и оставил вид лота неизменным.

Главная особенность монетки - гладкий гурт и дата чеканки. Именно по ним можно определить ее ценность.