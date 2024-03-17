Эта стоматологическая проблема провоцирует "мужские" болезни. Как избежать негативных последствий

Какая связь между пародонтитом и болезнями простаты

"Пародонтит - это не только проблема десен, он может влиять на весь организм. Многочисленные исследования показывают, что пародонтит имеет связь с другими системными заболеваниями. Хотя причинно-следственная связь всех окончательно не установлена, но исследования показывают, что заболевание пародонту могут способствовать прогрессированию других заболеваний", - рассказывает стоматолог.

Также доказано, что пародонтит чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Но есть определенные связи между пародонтитом и именно "мужскими" заболеваниями. Простатит-мужской антиген (ПСА) - это фермент, который образуется в предстательной железе и обычно в норме секретируется в малых количествах. Однако, когда простата воспаляется, или поражается раком, уровень ПСА повышается", - говорит Викович-Вдовенко.

Исследования показали, что мужчины с простатитом и пародонтитом имеют более высокие показатели ПСА, чем мужчины без пародонтита. Это говорит о том, что здоровье предстательной железы может быть связано со здоровьем пародонта и наоборот.

Достаточно ли только щетки для чистки зубов

"Никакая зубная щетка не чистит качественно между зубами. Поэтому, если вы ничего не используете для вычистки межзубного пространства, то вы чистите только 3 поверхности из 5, которые имеют зуб", - объясняет стоматолог.

Научные исследования утверждают, что именно с межзубных промежутков начинается гингивит, а затем и пародонтит. А причиной тому является плохая или совсем отсутствующая гигиена между зубами и особенности строения межзубного промежутка, способствующие возникновению воспаления, если там остается налет и биопленка.

"Начните с того, что хотя бы раз в сутки качественно почистите межзубные промежутки. Если хотите иметь здоровую улыбку, не засыпайте с плохо очищенными зубами", - добавляет Викович-Вдовенко.