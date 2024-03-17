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Ця стоматологічна проблема провокує "чоловічі" хвороби. Як уникнути негативних наслідків

Що треба знати про зв'язок пародонтиту і чоловічого здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Здоров'я усіх систем організму тісно пов'язане між собою. Якщо стається збій в одному органі, це може негативно відбитись на інших. Дослідження показують, що є певний зв'язок між запаленням м'яких тканин навколо зубів та хворобами передміхурової залози.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стоматологині Тетяни Вікович-Вдовенко в Instagram.

Який зв'язок між пародонтитом і хворобами простати

"Пародонтит - це не лише проблема ясен, він може впливати на весь організм. Численні дослідження показують, що пародонтит має зв'язок з іншими системними захворюваннями. Хоча причинно-наслідковий зв’язок всіх остаточно не встановлено, та дослідження показують, що захворювання пародонту можуть сприяти прогресуванню інших захворювань", - розповідає стоматологиня.

Також доведено, що пародонтит частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок.

"Але є певні зв'язки між пародонтитом і саме "чоловічими" захворюваннями. Простатит-чоловічий антиген (ПСА) - це фермент, який утворюється у передміхуровій залозі і зазвичай в нормі секретується у малих кількостях. Однак, коли простата запалюється, або уражається раком, рівень ПСА підвищується", - каже Вікович-Вдовенко.

Дослідження показали, що чоловіки з простатитом і пародонтитом, мають вищі показники ПСА, ніж чоловіки без пародонтиту. Це свідчить про те, що здоров'я передміхурової залози може бути пов'язане зі здоров'ям пародонту і навпаки.

Чи достатньо лише щітки для чищення зубів

"Ніяка зубна щітка не чистить якісно між зубами. Тому, якщо ви нічого не використовуєте для вичищання міжзубного простору, то ви чистите лише 3 поверхні з 5, які має зуб", - пояснює стоматологиня.

Наукові дослідження стверджують, що саме з міжзубних проміжків починається гінгівіт, а потім і пародонтит. А причиною тому є гірша чи зовсім відсутня гігієна між зубами і особливості будови міжзубного проміжку, які сприяють виникненню запалення, якщо там залишається наліт і біоплівка.

"Розпочніть з того, що хоча б раз на добу якісно почистьте міжзубні проміжки. Якщо хочете мати здорову усмішку, не засинайте з погано почищеними зубами", - додає Вікович-Вдовенко.

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