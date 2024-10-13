Эта простая привычка снизит ваши шансы "подцепить" вирус

Как не подцепить вирус в сезон холодов

Холодный сухой воздух увеличивает нашу вероятность подхватить что-нибудь неприятное, а наши носовые проходы являются нашей первой линией защиты.

"Носовый аппарат разработан, чтобы стать первым шагом в борьбе с инфекцией и фильтрации раздражителей в окружающей среде", – рассказала врач Эми Браун.

По ее словам, наши носы имеют внутреннюю систему увлажнения, которая помогает нам адаптироваться и реагировать на внешнюю среду, и лучше следить за этим как можно больше в холодные месяцы.

Когда наружный воздух слишком сух, нос должен работать сверхурочно, чтобы увлажнить воздух, которым мы дышим.

"Когда назальная фильтрация и иммунная защита не функционируют оптимально из-за сухого воздуха, вирусы, такие как вызывающие респираторные инфекции и осеннюю простуду, могут попасть легче", - сообщила эксперт.

Сухие губы, нос и кожа свидетельствуют о сухости в помещении.

Увлажнитель воздуха может помочь, но врач предупреждает, что слишком много влаги дома может осложнить дыхание и способствовать развитию плесени. Оптимальная влажность в помещении должна составлять от 35 до 45%.

Фактически эксперты говорят, что ключ к профилактике заключается в поддержании слизистого слоя в носу.

Слизь внутри внутренней оболочки носа действует как блокада бактерий. Этот слой имеет решающее значение, поскольку он удаляет находящиеся в воздухе частицы, прежде чем они достигнут нижних дыхательных путей.

Исследования показывают, что когда вирус или бактерия попадает в нос, это сигнализирует клеткам, выстилающим нос, реплицироваться в привлечении внеклеточных везикулов или EVS. Как приманки вирусы прилипают к ним вместо того, чтобы прикрепляться к клеткам.

Признаки сухости в носу

Болезненность, раздражение или заложенность

Густая или сухая желтая слизь

Измененное обоняние

Шелушение кожи, струпья или корки в ноздрях или носовой полости

Зуд или жжение

Носовое кровотечение

Кровянистые выделения в носу

Эксперты сходятся во мнении, что ограничение нахождения на сухом воздухе является лучшим способом поддерживать максимальную производительность носовых ходов.

По словам Браун, "обеспечение должной идеальной влажности в вашем внутреннем жилом пространстве действительно является ключом к постоянному, долгосрочному облегчению".