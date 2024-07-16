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Эта простая ежедневная привычка поможет вам прожить дольше

Вторник 16 июля 2024 15:24
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Эта простая ежедневная привычка поможет вам прожить дольше Фото: Какая привычка позволит прожить подольше (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

По данным BBC, сейчас человечество живет дольше, чем когда-либо раньше, и хотя такие вещи, как средиземноморская диета, как говорится, увеличивают продолжительность жизни, новое исследование обнаружило, что существует бесплатная практика, которая также может быть очень полезна.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffington Post.

Какой секрет счастливой жизни

Это может показаться слишком простым. Просто чувствуйте благодарность как можно чаще, и вы можете продлить свою жизнь.

Исследователи использовали данные Исследования здоровья медсестер, включавшее почти 50 000 женщин в возрасте от 69 до 96 лет, которые заполнили анкету благодарности из шести пунктов в 2016 году. Они попросили участников оценить, насколько сильно они согласны с такими утверждениями, как "У меня было многое в жизни, за что можно быть благодарным" и "Я благодарен многим людям".

Отсюда исследователи смогли определить процент женщин, у которых было самое высокое и самое низкое чувство благодарности.

Когда команда затем просмотрела данные через три года, они обнаружили, что женщины, имевшие высокий уровень благодарности, имели на 9% меньший риск смерти по какой-либо причине, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и нейродегенеративные заболевания.

Как практиковать благодарность

Эксперты по психическому здоровью Mind рекомендуют такие шаги, чтобы практиковать благодарность в вашей повседневной жизни:

  • Каждый день записывайте вещи, за которые вы благодарны
  • По возможности выражайте благодарность близким людям
  • Попробуйте медитацию благодарности
  • Станьте волонтером, сделайте пожертвования на дело, в которое вы верите, или совершите поступки доброты
  • Установите ежедневные напоминания на своем телефоне, чтобы подумать о том, за что вы благодарны
  • Идите на прогулку и наблюдайте за красотой вокруг себя
  • Чаще говорите спасибо
  • Подумайте о трудностях, которые вы испытали, и о том, как они помогли вам развиваться
  • Визуализируйте то, за что вы благодарны

Конечно, признательность не может отменить структурное неравенство. Хотя благодарность, безусловно, является здоровой практикой, она не может устранить структурные трудности, с которыми сталкиваются многие из нас.

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