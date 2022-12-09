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Это простое действие вообще не выпустит тепло из дома: вы будете удивлены

Что поможет удержать тепло дома (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Украину постепенно приходят морозы, поэтому подготовка к зиме все еще актуальна. Чтобы сохранять тепло внутри, а не отапливать зря улицу, стоит позаботиться о максимальном утеплении всего жилья.

Эксперты издания Express рассказали о простой хитрости, которая точно не выпустит тепло из дома.

В чем секрет?

Жизнь в холодных условиях может вызвать различные проблемы, такие как сырость, плесень, а также проблемы с дыханием. Эксперт поделился разными способами сохранять тепло дома дольше.

Крыша и окна дома часто считаются наиболее расточительными участками. Однако, по словам эксперта, это не всегда так. Неутепленные половые доски могут привести к 10 процентам потерь тепла в вашем доме.

Однако предотвратить это можно одним простым движением - постелить ковер.

"Покрывая доски пола ковром, вы помогаете сохранить больше тепла и способствуете прогреванию пола. Это очень экономный способ сохранить тепло в вашем доме", - советует эксперт из британской отопительной компании.

Ковер на полу поможет сохранить тепло дома (фото: Freepik)

Также продавцы мебели в Британии сообщают, что за последние пять лет 45% дохода от ковров приходится именно на холодные месяцы, начиная с октября по январь.

Советник по стилю Надя МакКоуэн Хилл сказала, что кроме тепла ковер станет еще и прекрасным дополнением к интерьеру.

"Попробуйте выбрать нейтральный ковер с пушистой текстурой, мягкий и теплый для ног. Многочисленные розничные торговцы продают ковры, подходящие для всех типов помещений в доме, а также из разных материалов", - говорит Надя.

Кстати, чуть раньше мы уже рассказывали, как утеплить окна в доме на зиму.

Читайте также, какие ошибки ускоряют "выход" тепла из вашего дома. Проверьте себя, чтобы точно этого избежать.

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утепление