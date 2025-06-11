ua en ru
Ср, 11 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эта ошибка с мокрыми волосами приводит к облысению: никогда не делайте этого

Среда 11 июня 2025 12:30
UA EN RU
Эта ошибка с мокрыми волосами приводит к облысению: никогда не делайте этого Почему вредно спать с мокрыми волосами (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ложась спать с мокрыми волосами или регулярный выход на улицу без их высушивания могут вызвать серьезные проблемы с кожей головы. В частности, развитие грибковых инфекций и повышенное выпадение волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского доктора Саурабха Сетхи.

Как мокрые волосы могут навредить

По словам медика, сон с мокрыми волосами может привести к облысению. Это может стать заметным только через некоторое время.

Влажная кожа головы создает идеальную среду для развития грибка и бактерий, что приводит к перхоти или себорейному дерматиту, вызывающему зуд и шелушение.

"Мокрые волосы слабее. Перекидывание во сне создает на них нагрузку, что со временем приводит к ломкости, завиванию и даже истончению", - говорится в сообщении.

Чтобы бороться с этим, стоит высушить волосы перед сном, даже если это быстрая укладка феном. Кроме выпадения и ломкости волос, кожа может стать более склонна к акне.

Влажная подушка с остатками средств для волос может ухудшить состояние кожи, создавая влажную или жирную среду, что приводит к закупорке пор и воспалению.

Почему мокрые волосы уязвимы

Волосы разбухают

Вода проникает в кутикулу (внешний слой волоса), заставляя волосы набухать, что делает их менее эластичными и более ломкими.

Легче рвутся

Расчесывание или агрессивная сушка полотенцем во влажном состоянии может повредить структуру волоса.

Чувствительность к теплу

Если сразу сушить мокрые волосы горячим феном, это может привести к перегреву и повреждению.

Что делать, чтобы уменьшить вред:

  • не расчесывайте мокрые волосы расческой с мелкими зубчиками - лучше использовать расческу с широкими зубцами или пальцы
  • осторожно вытирайте полотенцем - не трите, а нежно промакивайте
  • используйте защиту при сушке - термозащитные средства уменьшают вред от фена или утюга
  • увлажнение - кондиционеры и маски помогают уменьшить ломкость и защищают от пересыхания

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Волосы
NEWS
В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников
В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников