Эта ошибка с мокрыми волосами приводит к облысению: никогда не делайте этого

Ложась спать с мокрыми волосами или регулярный выход на улицу без их высушивания могут вызвать серьезные проблемы с кожей головы. В частности, развитие грибковых инфекций и повышенное выпадение волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского доктора Саурабха Сетхи.

Как мокрые волосы могут навредить

По словам медика, сон с мокрыми волосами может привести к облысению. Это может стать заметным только через некоторое время.

Влажная кожа головы создает идеальную среду для развития грибка и бактерий, что приводит к перхоти или себорейному дерматиту, вызывающему зуд и шелушение.

"Мокрые волосы слабее. Перекидывание во сне создает на них нагрузку, что со временем приводит к ломкости, завиванию и даже истончению", - говорится в сообщении.

Чтобы бороться с этим, стоит высушить волосы перед сном, даже если это быстрая укладка феном. Кроме выпадения и ломкости волос, кожа может стать более склонна к акне.

Влажная подушка с остатками средств для волос может ухудшить состояние кожи, создавая влажную или жирную среду, что приводит к закупорке пор и воспалению.

Почему мокрые волосы уязвимы

Волосы разбухают

Вода проникает в кутикулу (внешний слой волоса), заставляя волосы набухать, что делает их менее эластичными и более ломкими.

Легче рвутся

Расчесывание или агрессивная сушка полотенцем во влажном состоянии может повредить структуру волоса.

Чувствительность к теплу

Если сразу сушить мокрые волосы горячим феном, это может привести к перегреву и повреждению.

Что делать, чтобы уменьшить вред: