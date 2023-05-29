Эта бытовая техника "съедает" больше всего электроэнергии: на чем можно сэкономить

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии?

Во главе списка стоят холодильник или морозильник. После них идет телевизор, аудиосистема, игровую приставка или экран компьютера. Обратите особое внимание на то, что телевизор со светодиодной технологией потребляет на 25% меньше энергии, чем LCD, и до 40% меньше, чем плазменные экраны.

Также не забывайте часто отключать бойлер, стиральную и посудомоечную машины. Они также увеличивают потребление.

Вам может показаться изначально утомительным необходимость постоянно отключать все эти устройства. Но скоро это войдет у вас в привычку. По крайней мере старайтесь отключать устройства от розеток, когда вы отправляетесь в путешествие, например, или даже на выходные.

Потребляет ли энергию подключенная зарядка?

Разница будет не очень заметна в течение месяца или двух. Но через некоторое время, если вы держите зарядные устройства для телефонов все время подключенными к сети, даже не используя их, это будет отображаться в счете.

В частности, эти зарядные устройства оснащены несколькими интегральными схемами с внутренней медной катушкой, которая передает остаточный ток, необходимый для мобильного телефона (зарядные устройства даже преобразуют переменное электричество). Таким образом, даже при удалении смартфона из зарядки цепь не отключается полностью от розетки. Результат: ваше зарядное устройство по-прежнему потребляет энергию. Итак, постарайтесь систематически вынимать его из розетки, когда вы его не используете.

Стоит ли отключать все электроприборы для экономии энергии?

Да, разумнее выдернуть их из розетки. В большинстве домашних хозяйств электронные устройства потребляют много энергии. И это, даже когда они находятся в режиме ожидания или совсем выключены. Это особенно касается телевизоров, компьютеров, принтеров и аудиоустройств.

И, если вы хотите избежать внезапного отключения электроэнергии, было бы разумнее не оставлять их все подключенными к сети одновременно, особенно когда они не используются. Важный момент: отключая их от сети, вы даже продлеваете срок их службы.