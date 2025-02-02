Названо дешевое средство для красивых и здоровых волос в домашних условиях

Касторовое масло способно защитить волосы от ломкости и сухости, придаст блеск и предотвратит выпадение. Это бюджетное средство также имеет много преимуществ для кожи головы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Откуда берется касторовое масло

Такое масло получают из семян растения Ricinus communis. Семена проходят процесс нагревания для удаления фермента рицина, с последующим рафинированием, отстаиванием и фильтрованием.

Касторовое масло содержит рицинолеиновую кислоту, которая может усилить кровообращение в коже головы и впоследствии способствовать более здоровым и крепким волосам.

Благодаря его уникальной химической структуре оно эффективно увлажняет и притягивает влагу к волосам. Немногие масла для волос могут помочь достичь такого же эффекта.

Преимущества касторового масла для волос

Удерживает влагу в волосах

Парикмахер Тиффани Роуз Дин рассказал, что касторовое масло является прекрасным увлажняющим средством, которое помогает удержать влагу в волосах.

Касторовое масло богато витамином Е и жирными кислотами, что делает его естественным увлажнителем для волос. Оно легко пропитывается в волосы, делая их более гладкими и мягкими.

Успокаивает раздраженную кожу головы

Если у вас чешется кожа головы, то касторовое масло - именно то, что вам нужно. Все потому, что это масло обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, что делает его отличным для ухода за раздраженной и сухой кожей головы.

Делает волосы эластичными

Волосы особенно уязвимы к ломкости во время укладки - интенсивное расчесывание и выдергивание может привести к отрыву тонких волосяных фолликулов.

Регулярно массируя волосы и кожу головы касторовым маслом можно избежать ломкости.

Активно способствует росту волос

Нанесение касторового масла на волосы может стимулировать рост волос и увлажнит кожу головы.

Хотя рост волос требует целостного подхода, включая изменения в диете и физические упражнения, но использование касторового масла может повысить этот эффект.

Придает волосам естественный блеск