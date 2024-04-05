Эта методика спасает жизни по всему миру. Как украинец Богомолец перевернул медицину с ног на голову

Современная медицина достигла непревзойденных высот и смогла решить сотни проблем человечества. Это также дает толчок развитию других смежных сфер. К слову, многие достижения в области человеческого тела и медицины сделали именно украинские ученые и врачи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинском ученом Александре Богомольце, чьи открытия помогают спасать сотни тысяч людей по всему миру и по сей день.

Как появилась любовь к науке

Маленький Александр Богомолец родился 12 мая (по новому стилю - 24 мая) 1881 года в семье столичных врачей. Поэтому, вероятно, мальчик по умолчанию не мог выбрать другую область работы.

Однако детство Александра не было гладким. Он родился в Лукьяновской тюрьме. Там находилась его мама под следствием по делу радикальной народнической организации левого направления "Южнороссийский рабочий союз".

После рождения Богомольца-младшего забрали от матери и отдали на воспитание дедушке Николаю Присецкому. А мама будущего ученого получила приговор - десять лет каторги в Забайкалье.

В следующий раз маленький Саша увидел маму, когда ему было 10 лет, а она была неизлечимо больна туберкулезом.

Маленький Саша Богомолец с отцом перед поездкой к матери в тюрьму (фото: Википедия)

Богомолец был очень способным к учебе, учебные заведения заканчивал с отличиями и похвальными письмами, однако начал свой путь далеко не с медицины.

Первым образованием, которое получил Александр, было юридическое. Только после этого - медицинское.

Карьера резко идет вверх

Вывод, что Богомолец был рожден для медицины, напрашивается и сам. И вот почему: на втором курсе университета он опубликовал свою первую научную работу; во время учебы он уже работал на кафедре с великими учеными того времени.

В 1909 году выдающийся украинец стал самым молодым в Российской империи доктором медицины: на момент защиты ему было всего 28 лет.

Уже через два года его отправили на стажировку в Париж на кафедру физиологии в Сорбонне. Там Александр получил профессорское звание. И уже после возвращения его назначили экстраординарным профессором кафедры общей патологии и бактериологии медицинского факультета Саратовского университета.

Здесь он основал новую отрасль в медицинской науке - патологическую физиологию. Сегодня эта наука занимается изучением жизнедеятельности больного организма. Если бы не было такой сферы, многие заболевания не были бы исследованы и оставались бы неизлечимыми.

Александр Богомолец организовал кафедры микробиологии и общей патологии в агрономическом и ветеринарном институтах Саратова.

Александр Богомолец стал самым молодым в Российской империи доктором медицины (фото: Википедия)

В октябре 1918 года уже известный профессор Богомолец создал свое первое научно-исследовательское учреждение. Он расположен в России и более известен как "Микроб" - Государственный институт микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока России.

Кстати, это было первое в России медицинское научно-исследовательское учреждение.

Там же, в Саратове, Александр Богомолец сделал свое важнейшее открытие - иммунную сыворотку, которая ускоряла заживление ран и активизировала иммунную систему человека. Ее назвали "сывороткой Богомольца".

Этот препарат широко использовался во время Второй мировой войны для лечения инфекционных осложнений ран и переломов.

Методика, которая спасает людей по всему миру

В 1920-х годах Александр Богомолец переехал в Москву. Здесь он принял участие в создании первого в мире Института гематологии и переливания крови.

Ученый разработал уникальную методику консервирования донорской крови, применяемую сегодня почти без изменений. Таким образом, появился способ предотвращения человеческих смертей из-за потери или заражения крови.

В Москве Александр создал онкологическую лабораторию и Институт функциональной диагностики и экспериментальной терапии.

В целом всю свою жизнь Богомолец посвятил эндокринологии, нарушению обмена веществ, иммунитету, раку, патологиям кровообращения, механизму действия переливания крови, старению организма и т. д. Его наработки и выводы помогли преемникам совершить прорыв в медицине.

Иронично, что в последние годы жизни Александр Богомолец много внимания уделял старению организма. Он был уверен, что человек может жить 125-150 лет без влияния факторов извне. Такое же мнение высказывал Илья Мечников.

Ходят слухи, что смерть Богомольца очень расстроила Сталина, поскольку ученый якобы должен был рассказать "вождю" секрет долголетия, но не успел этого сделать.

Александр Богомолец умер 19 июля 1946 года в Киеве. Он болел туберкулезом, а привычка курить сигареты только ухудшала его состояние.

При жизни ученый стал президентом Академии наук УССР и директором двух медицинских институций - Института экспериментальной биологии и патологии и Института клинической физиологии Академии наук УССР.

Потомки Богомольца

Династия врачей в семье Богомольцев продолжила свое существование.

Сын Олег стал известным украинским патофизиологом, членом-корреспондентом Академии Наук СССР и заслуженным деятелем науки и техники УССР.

Дочь Олега Екатерина была профессором кафедры патологической анатомии Национального медицинского университета им. Богомольца. Она работала анестезиологом в Институте туберкулеза и грудной хирургии под руководством академика Николая Амосова.

Дочь Екатерины Ольга получила звание заслуженного врача Украины, доктора медицинских наук, профессора Национального медицинского университета им. Богомольца в Киеве. Она также баллотировалась на пост президента Украины в 2014 и 2019 годах.

Ольга Богомолец (фото: library.gov.ua)

Сестра Екатерины Александра работала детским врачом-реаниматологом. А еще она заведует квартирой-музеем Александра Богомольца.