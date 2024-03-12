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Украинец, без которого не было бы искусственного интеллекта. Как Ивахненко стал крестным отцом нейросетей

Украина, Вторник 12 марта 2024 08:00
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Украинец, без которого не было бы искусственного интеллекта. Как Ивахненко стал крестным отцом нейросетей "Отец" искусственного интеллекта Алексей Ивахненко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня чуть ли не с каждой щели мы слышим о нейронных сетях и искусственном интеллекте. Английский математик Алан Тюринг провел значительные исследования в области машинного интеллекта. Сам термин "искусственный интеллект" в применении ввел американец Джон Маккарти в 1965 году.

Однако украинец Алексей Ивахненко начал первым в мире использовать многослойные нейронные сети, которые сегодня имеют большое значение и широко используются в системах искусственного интеллекта.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше об известном украинском ученом ниже в материале.

При написании материала использовались источники: пост в Facebook-сообществе Ukrainian Scientists Worldwide, Википедия, Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и Минобразования и науки Украины.

С чего начинал великий ученый

Алексей Ивахнеко родился в городе Кобеляки Полтавской области в семье учителей местной гимназии в 1913 году. Получать образование он отправился в Киев, где окончил Электротехнический техникум.

Далее Алексей два года работал инженером на строительстве крупнейшей в СССР Березняковской ТЭЦ на Урале. Именно здесь он в первый раз работал с автоматическими системами регулирования электрогенераторов.

Украинец, без которого не было бы искусственного интеллекта. Как Ивахненко стал крестным отцом нейросетей

Алексей Ивахненко в годы работы на Березняковской ТЭЦ (фото: gmdh.net/AG/AG.htm)

Это отрасль, где Ивахненко смог реализоваться настолько, что сегодня его называют "патриархом украинской автоматики".

После того как в 1944 году Украину освободили от немецких войск, Алексей вернулся в Киев из Ленинграда. Он продолжил заниматься наукой и стал преподавать в Киевском политехническом институте.

Выдающиеся исследования Алексея Ивахненко

В области электроавтоматики ученый разработал новый принцип автоматического регулирования скорости электродвигателей переменного тока с помощью магнитных усилителей.

На тот момент в сообществе инженеров было убеждение, что асинхронные двигатели нельзя регулировать. Однако Ивахненко все же удалось доказать обратное и продемонстрировать результат.

На основе этих знаний позже был разработан так называемый магнитный привод. Его использовали на электростанциях для регулировки подачи угольной пыли в топку котла.

Впоследствии Ивахненко продолжил свои исследования в области электроавтоматики. Он сосредоточился на теории инвариантности и теории комбинированных систем автоматического управления.

Когда Алексей взялся за это, в УССР уже 10 лет никто из ученых не подымал эти теории. Все из-за критики автора этой теории Щипанова.

Сам Ивахненко в своей диссертации впервые описал новый принцип управления автоматическими системами. Это убедило многих ученых применять теорию инвариантности на практике.

Благодаря диссертации украинский инженер ввел в использование такой термин как дифференциальная вилка. С течением времени ее начали широко использовать в электроавтоматике.

Начало развития нейронной сети

Однажды Ивахненко предложил использовать самообучение в конструировании автоматических систем. Таким образом, они могли бы продуктивнее работать.

Так Алексей стал создавать прототип современной нейронной сети. Ученый заинтересовался теорией перцептона Розенблата - компьютерной моделью того, как человеческий мозг воспринимает информацию.

Таким образом, Ивахненко понял: эту модель можно использовать для создания автоматической системы, которая будет распознавать образы или запросы.

В 1968 году Алексей написал научную статью "Метод группового учета аргументов - конкурент метода стохастической аппроксимации". Звучит сложно, но эта работа показала всю мощь знаний инженера.

Следует понимать, что именно МГУА является вычислительной нейросетью. Ивахненко был уверен: если создать сеть из нейронов в виде алгоритмов МГУА, эта структура превратится в сеть с активными нейронами, которые смогут работать самостоятельно.

Фактически так и получилось.

Алексей Ивахненко разработал первый алгоритм обучения глубоким многослойным нейросетям.

Признание и слава в мире

За время своей научной деятельности Ивахненко написал более 40 монографий и около 500 научных статей. Многие из них перевели на разные языки мира и напечатали в зарубежных периодических научных изданиях.

Особый интерес в научной среде вызвала тема МГУА. Разработки украинского инженера легли в основу конструирования и математического обеспечения специализированных вычислительных устройств и у нас, и за рубежом.

В США даже существовала компания, разрабатывавшая устройства, работающие по принципу Ивахненко.

Кроме того, англоязычная литература использует термин, введенный Алексеем. Если на украинском языке его разработка называется "Метод группового учета аргументов", то в переводе это "Group Method of Data Handling".

Этот термин вошел в мировые научные словари. О МГУА даже создали отдельный вебпортал со всеми наработками, начало которым положил украинец Алексей Ивахненко.

Украинец, без которого не было бы искусственного интеллекта. Как Ивахненко стал крестным отцом нейросетейУкраинец, без которого не было бы искусственного интеллекта. Как Ивахненко стал крестным отцом нейросетей

Алексей Ивахненко на конференциях, выступлениях и встречах со своими учениками (фото: gmdh.net/AG/AG.htm)

Алексей Ивахненко дважды был лауреатом Государственной премии УССР по работе по теории инвариантных автоматических систем и ряд публикаций по информационным технологиям в области искусственного интеллекта. Его также наградили орденом "Дружбы народов" и медалями "За трудовое отличие", "За доблестный труд".

В 2003 году инженер стал академиком НАН Украины. В 2007 году сердце Алексея Ивахненко перестало биться на 94-м году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Раньше мы рассказывали, какие женские изобретения ошибочно приписывали мужчинам.

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