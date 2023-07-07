Эта группа крови считается лучшей. И вот почему

Что такое группа крови и резус

Существует четыре группы крови по системе AB0, они зависят от наличия или отсутствия на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов) специальных антигенов: А и В.

Группы обозначают римскими цифрами, в скобках указывается набор антигенов или их отсутствие: I(0), II(A), III(B), IV(AB).

Кроме группы определяется резус-фактор, который может быть "позитивный" и "негативный", и обозначается Rh+ или Rh -

Резус-принадлежность эритроцитов определяется по наличию у человека антигена Rh0(D). Людей, в чьих эритроцитах этот антиген есть, относят к резус-позитивным, а при его отсутствии - к резус-негативным.

Какая группа крови считается лучшей

По словам медика, лучшей группой является первая с резусом "минус".

"Ее можно лить любому, кто нуждается, человеку с любой группой. Во-первых, резус минус не имеет на поверхности эритроцитов агглютиногенов и в плазме агглютининов", - говорит врач.

Тем не менее сейчас переливают, чтобы совпадала и группа, и резус. И производят индивидуальную пробу на совместимость.

"На планете больше всего людей с первой положительной группой, а меньше всего - с четвертой отрицательной. Но эта версия, что от группы крови зависит характер, склонность к диетам - это типа составления гороскопов", - добавил Юрий Габорец.

Врач отметил, важно, чтобы не было резус-конфликта - осложнения беременности. Это иммунный ответ резус-отрицательной беременной на эритроцитарные антигены резус-положительного плода, при котором у женщины образуются антирезусные антитела.