RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эта группа крови считается лучшей. И вот почему

Врач рассказал, какая группа крови самая лучшая (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

У каждого человека есть определенная группа крови и резус-принадлежность. Знание такого фактора очень важно, ведь по группе и резусу можно определить, какую кровь вам переливать при необходимости, или вашу ценность в качестве донора.

Об этом в TikTok рассказал врач Юрий Габорец.

Что такое группа крови и резус

Существует четыре группы крови по системе AB0, они зависят от наличия или отсутствия на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов) специальных антигенов: А и В.

Группы обозначают римскими цифрами, в скобках указывается набор антигенов или их отсутствие: I(0), II(A), III(B), IV(AB).

Кроме группы определяется резус-фактор, который может быть "позитивный" и "негативный", и обозначается Rh+ или Rh -

Резус-принадлежность эритроцитов определяется по наличию у человека антигена Rh0(D). Людей, в чьих эритроцитах этот антиген есть, относят к резус-позитивным, а при его отсутствии - к резус-негативным.

Какая группа крови считается лучшей

По словам медика, лучшей группой является первая с резусом "минус".

"Ее можно лить любому, кто нуждается, человеку с любой группой. Во-первых, резус минус не имеет на поверхности эритроцитов агглютиногенов и в плазме агглютининов", - говорит врач.

Тем не менее сейчас переливают, чтобы совпадала и группа, и резус. И производят индивидуальную пробу на совместимость.

"На планете больше всего людей с первой положительной группой, а меньше всего - с четвертой отрицательной. Но эта версия, что от группы крови зависит характер, склонность к диетам - это типа составления гороскопов", - добавил Юрий Габорец.

Врач отметил, важно, чтобы не было резус-конфликта - осложнения беременности. Это иммунный ответ резус-отрицательной беременной на эритроцитарные антигены резус-положительного плода, при котором у женщины образуются антирезусные антитела.

Раньше мы писали, что случится, если ежедневно пить пиво.

Также читайте, какую группу крови больше всего любят комары.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровьеврачигрупа крові