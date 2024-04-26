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Эта "фишка" в макияже с легкостью уберет вам 15 лет

Пятница 26 апреля 2024 11:36
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Эта "фишка" в макияже с легкостью уберет вам 15 лет Фото: Как "сбросить" 15 лет с помощью мейкапа (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вечная молодость и красота - мечта каждой женщины. Благодаря правильному макияжу можно добиться нужного "молодого" эффекта.

Как именно это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на видео у TikTok эксперта Меган Андерсон.

Что нужно сделать для моложавого вида

Существует ряд продуктов и услуг, направленных на борьбу с признаками старения на наших лицах - от увлажняющих средств до ботокса.

Но 48-летняя Меган, более известная в социальных сетях как Meagan Online, показала, что все, что вам нужно для улучшения своей внешности, это набор косметики и некоторые ноу-хау.

В видео она продемонстрировала технику, базирующуюся в основном на нанесении консилера - разновидности косметического средства для цветокоррекции.

Эксперт нанесла мазки маскирующего средства в шесть мест: марионеточные линии вокруг рта, над и под губами, под внутренним и наружным уголками глаза и прямо над верхушкой бровей.

Затем Меган растушевала все это с помощью маленького спонжа.

Эта &quot;фишка&quot; в макияже с легкостью уберет вам 15 лет

Меган поделилась секретами макияжа (Скриншот)

Далее она показала, что по контуру лица нужно нанести средство немного темнее консилера. Это может быть румяна.

Меган нанесла несколько точек румян с каждой стороны и снова разместила их высоко, чуть выше щеки.

В завершение она прошлась хайлайтером по точкам, на которые нанесла консилер, и растушевала.

Напомним, что стилистка рассказала, что такое базовый макияж и каковы его преимущества.

Также читайте, какие стилистические приемы позволяют сделать образ на выход из простых вещей.

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