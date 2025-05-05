Эта девушка три года транслировала свою жизнь онлайн 24/7: вот как она выглядит сейчас

28-летняя Эмили показывает все, что происходит в ее жизни уже более трех лет - будничные ежедневные задачи, разрыв отношений, собаку, еду, абсолютно все. Она фактически живет перед камерой с 2021 года.

И хотя Эмили получила тысячи подписчиков, отметила важные события с королевскими особами и создала постоянный доход на платформе, принадлежащей Amazon, девушка признается, что такой образ жизни оставил ее изолированной, истощенной и отбросил ее от настоящих целей очень далеко.

Как призналась стримерша, непрерывные трансляции помешали ей осуществить свою самую большую мечту - осесть, выйти замуж, купить дом до 30 лет. Эмили скоро 29 лет и она вынуждена признать, что ее постоянный онлайн-график сделал даже идею свиданий невозможной. Звезда стриминговой платформы Эмили в 2025 году (фото: instagram.com/emilycctwitch)

"В течение трех лет я не брала больничных, не ходила в отпуска, отказывалась от всех свадебных приглашений, не занималась сексом", - описала девушка картину того, как многим она пожертвовала ради контента.

Впервые Эмили присоединилась к Twitch в 2016 году, когда работала в ночные смены на Лонг-Айленде. Ее бойфренд в то время ее поддержал и сказал: "Твоя жизнь - отстой, ты работаешь в CVS, у тебя нет друзей...А это может быть полезным". Эмили отказалась от личной жизни и секса из-за стриминга (фото: instagram.com/emilycctwitch)

После нескольких лет стриминга на условиях неполного рабочего дня она переехала в Остин в штате Техас и начала полностью посвящать себя платформе - даже вела трансляцию в день своего разрыва с бойфрендом.

С тех пор ее канал превратился в круглосуточное окно в ее жизнь, управляемое постоянным давлением на поддержание заинтересованности зрителей. 642 человека наблюдают, как Эмили снимает маску для сна и начинает 1137 день трансляции. Ближайшие друзья Эмили - это ее домашние любимцы (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Они смотрят, как она поднимает глаза, открывает энергетический напиток на завтрак, горбится за столом, заваленным радужным конфетти, балансируя телефоном на огромной бутылке.

Зрители смотрят, как она идет в ванную комнату, единственное место в ее квартире, не попадающее в кадры трансляции. И это единственная тихая минута, которую девушка будет иметь за весь день.

"Зрители постоянно ожидают большего. Я такая: чего вы еще хотите?" - говорит Эмили.

Давление привело к серьезным эмоциональным последствиям и девушка признается, что не была на свидании уже 7 лет, и волнуется, что любой перерыв будет равнозначен "самоубийству карьеры". Зрители хотят, чтобы стримеры не были скучными, но ведь настоящая жизнь часто именно такой и бывает - скучной.

"Это заставляет меня делать то, чего я не хочу делать, потому что я хочу, чтобы этот стрим работал. Я так хочу, чтобы он работал, что мне уже просто все равно", - говорит стримерша. Эмили в 2022 году (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Свой доход Эмили не раскрывает, но известно, что она получает 5,99 доллара в месяц с каждого подписчика, а Stream Charts оценивает ее базовый доход примерно в 5000 долларов в месяц, не считая пожертвований и чаевых. В прошлом году количество платных подписок у Эмили достигло 22 000, а сейчас упало до 6 000. Эмили в 2022 году (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Когда она чувствует себя слишком подавленной для стримов, она просто часами остается в постели, пока зрители на это смотрят. Некоторые зрители уже жаловались, что она слишком долго принимает душ, слишком долго спит, недостаточно развлекается.

Первый год стриминга был более легким: Эмили играла в игры, смотрела забавные видео, изучала никнеймы зрителей. Она находила способы заполнять свое свободное время, составляя головоломки на ночь. Эмили в 2022 году (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Со временем зрители хотели больше, и Эмили начала придумывать. Она покупала одежду в торговом центре, надевала надувной костюм сум и танцевала в ванной, комментировала полицейскую погоню с балкона. И начала зацикливаться на количестве зрителей.

Несмотря на деньги, она говорит, что работа оставила ее одинокой и вызвала споры с родителями, которым трудно понять, почему она постоянно онлайн. Она избегает показывать грусть во время трансляций и объясняет: "Если бы я всегда была в прямом эфире, мне бы не пришлось бы о чем-то думать. Я просто хочу быть как можно круче".