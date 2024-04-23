Это волшебное поведение мужчин на самом деле скрывает желание контролировать

Иногда волшебное поведение может скрывать скрытую цель - манипулировать и контролировать. Ведь положительный образ и определенные действия делают человека привлекательным, что позволяет легко обратить ситуацию в свою пользу.

О том, какое поведение вовсе не такое волшебное, как кажется, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на HackSpirit .

Он всегда идеальный джентльмен

Мужчины, стремящиеся контролировать, часто представляют себя как настоящих джентльменов. Они вежливы, воспитаны, всегда знают, что сказать и создают образ респектабельности и надежности.

Однако важно помнить, что если кто демонстрирует джентльменское поведение, не обязательно означает, что он действует в ваших интересах. Если при всем обаянии вы испытываете дискомфорт, возможно, в поведении вы видите определенные тревожные сигналы.

Постоянные комплименты

Наверное, всем приятно чувствовать себя особенными - тем более когда засыпают комплиментами, заставляя чувствовать себя центром чьей-то вселенной.

Конечно, такое поведение влияет на нашу самооценку. И хотя делать комплименты - здоровая практика, это может быть инструментом контроля, когда мужчина изменяет отношение в случае несогласия девушки с его взглядами или в случае разницы в предпочтениях.

Необычные комплименты

Мужчины, которые тайком стремятся контролировать, часто используют утонченную форму критики, скрытую в якобы волшебном поведении. Они могут сделать комплимент, а затем критическое замечание по поводу внешности, друзей или даже мечтаний - или совместить эти действия в "необычном" комплименте.

Это так завуалировано, что можно даже не заметить этого поначалу. Но с течением времени эта критика может подорвать самооценку и уверенность в себе.

Мастерство в дискуссии

Мужчины, стремящиеся контролировать партнершу, часто обладают исключительными навыками ведения беседы. Однако если вместо того, чтобы находить компромисс в случае разногласий, манипуляторы направляют дискуссию в свою пользу.

Всегда имеет ответ на любой вопрос

Эта черта может поражать, но она также является потенциальным тревожным сигналом. Такие мужчины часто могут позиционировать себя как окончательные решатели проблем.

Они используют свою осведомленность, чтобы создать ощущение незаменимости и зависимости - таким образом легче человеком легче манипулировать.

Рассказы о прошлом

Например, они могут делиться историями о том, как их обидели в прошлом или как они испытали невероятные трудности - и, на первый взгляд, это будет удивительно похоже на искренность.

Это парадоксально, но эта тактика манипуляции также используется мужчинами со стремлением контроля - чтобы вызвать сочувствие и чувство вины у других, что облегчает получение желаемого.

Невиданная щедрость

Щедрость может быть отличным качеством. Однако когда ее используют как инструмент контроля, она становится манипуляцией.



Мужчины, которые хотят контролировать, часто используют подарки и услуги, чтобы создать чувство долга, постоянно напоминая о своей доброте и требуя чего-то вместо этого.

Постоянный интерес

Одно дело - интересоваться жизнью женщины, чтобы поддержать и проявить симпатию, а совсем другое - для того, чтобы контролировать. К примеру, желание знать все о жизни девушки, с кем она была, куда шла, что делала, с кем общалась вполне может быть способом контроля под видом дружбы.

Лучше друзей и родственников

Мужчины, желающие контролировать, часто пытаются изолировать вас от вашей поддержки. И несмотря на то, что иметь общие интересы и досуг - необходимая вещь для здоровых отношений, если мужчина ограничивает круг общения женщины - это красный флажок.

Ведь целью подстраивания под все интересы партнерши может быть не искренняя заинтересованность - особенно, если появляется критика друзей или семьи. Таким образом, мужчина заставляет вас чувствовать себя одинокой и зависимой от него в социальном взаимодействии и поддержке.