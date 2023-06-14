Эта аминокислота замедляет старение клеток: она есть в рыбе, мясе и молоке

Ученые назвали аминокислоту, дефицит которой приводит к быстрым возрастным изменениям. Эта аминокислота содержится практически во всех продуктах животного происхождения, а также в энергетических напитках.

Волшебная аминокислота

Международная группа ученых выяснила, что дефицит такой важной аминокислоты таурина у людей связан с возрастными заболеваниями. А добавление таурина в пищу продолжило жизнь и замедлило старение на клеточном уровне мышам, червякам и обезьянам.

Таурин - это аминокислота, которая содержится в продуктах животного происхождения, а в некоторых случаях и растительного происхождения. Много таурина в мясе, рыбе и молоке. А еще эта аминокислота есть в большинстве энергетических напитков.

Кстати, из-за того, что вегетарианцы не едят мясо, у них возникает дефицит таурина. И эта аминокислота считается условно незаменимым веществом для взрослых и полностью незаменимым - для детей.

Таурин частично необходим для здоровья костей, сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем.

Что показало новое исследование

Международная группа ученых, куда вошли специалисты из Колумбийского и Вашингтонского университетов, Мюнхенского, Института генетики и медицины в Италии и нескольких научных организаций, решила выяснить, какую роль таурин играет в старении клеток.

Для начала исследователи измерили динамику концентрации таурина в организме в соответствии с возрастом - у людей и у животных. Оказалось, что количество таурина в организме с возрастом резко снижается.

У 60-летнего человека уровень таурина был всего на треть от того количества, которое есть у 5-летних детей. У 15-летних макак уровень таурина на 85% ниже, чем у 5-летних приматов.

Скриншот

Далее ученые провели эксперимент с добавлением таурина в рацион мышей - ежедневно им давали 1000 миллиграмм. Второй группе - плацебо и общий рацион питания не ограничивали.

Мыши, которые получали таурин, жили дольше. Их продолжительность жизни выросла на 10-12% по сравнению с теми, кто таурин не получал. Похожий результат дал эксперимент с питанием у червяков.

Более того, таурин помог улучшить и общие показатели здоровья у мышей: они с возрастом меньше набирали вес, у них лучше сохранялась костная ткань, мышечная сила, выносливость, когнитивные функции. А еще у них меньше было признаков тревоги и депрессии. Такие же результаты дали эксперименты на приматах.

А что у людей?

Более высокий уровень таурина и гипотаурина в крови коррелировал с более низким индексом массы тела, абдоминальным ожирением, уровнем глюкозы в крови, заболеваемостью сахарным диабетом второго типа и уровнем маркера воспаления с-реактивного белка (самого чувствительного показателя уровня повреждения тканей при воспалении, некрозе и травме).

А в целом - более высокие показатели таурина оказались связаны с замедлением клеточного старения. Авторы исследования считают, что дефицит этого вещества можно назвать одним из важных факторов старения у многоклеточных созданий.