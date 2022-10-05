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Цветная капуста в хрустящей панировке: простой и вкусный рецепт блюда в духовке

Рецепт цветной капусты в панировке (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Цветная капуста - это богатый витаминами овощ. Ее можно приготовить не только на сковородке, но и на плите.

Фудблогер Светлана Левицкая поделилась потрясающим блюдом цветной капусты в хрустящей панировке.

Вам понадобятся

Головка цветной капусты

Сухая смесь:

  • панировочные сухари/миндальная мука/молотые орехи ~ 70 г (берите что вам доступнее под рукой, вкусно будет со всем)
  • молотый пармезан ~ 40-50 г
  • смесь трав (прованские) – 1 ст.л
  • сушеный чеснок - 1 ч.л
  • можно добавить еще свои любимые специи

Яичная смесь:

  • 1-2 яйца (в одно обмакивать не очень удобно)
  • соль, перец
  • тертая моцарелла для сочности

Пошаговый рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Из капусты нарежьте стейки толщиной 3 см, как в видео. Яйца взбейте с солью и перцем. Ингредиенты для сухой смеси хорошо перемешайте.

Обмакните стейки в яйцо, затем обваляте в сухой смеси и выложите на пергамент. Остатки сухой смеси высыпьте сверху равномерно на стейки. Запекайте 15-20 минут. Посыпьте моцареллой и запеките еще минут 10-15. Приятного аппетита!

Можно готовить и без моцареллы, тогда в идеале подавать с томатным или йогуртовым соусом.

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