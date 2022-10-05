Цветная капуста в хрустящей панировке: простой и вкусный рецепт блюда в духовке

Цветная капуста - это богатый витаминами овощ. Ее можно приготовить не только на сковородке, но и на плите.
Фудблогер Светлана Левицкая поделилась потрясающим блюдом цветной капусты в хрустящей панировке.
Головка цветной капусты
Сухая смесь:
Яичная смесь:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Из капусты нарежьте стейки толщиной 3 см, как в видео. Яйца взбейте с солью и перцем. Ингредиенты для сухой смеси хорошо перемешайте.
Обмакните стейки в яйцо, затем обваляте в сухой смеси и выложите на пергамент. Остатки сухой смеси высыпьте сверху равномерно на стейки. Запекайте 15-20 минут. Посыпьте моцареллой и запеките еще минут 10-15. Приятного аппетита!
Можно готовить и без моцареллы, тогда в идеале подавать с томатным или йогуртовым соусом.
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