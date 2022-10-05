Цветная капуста в хрустящей панировке: простой и вкусный рецепт блюда в духовке

Вам понадобятся

Головка цветной капусты

Сухая смесь:

панировочные сухари/миндальная мука/молотые орехи ~ 70 г (берите что вам доступнее под рукой, вкусно будет со всем)

молотый пармезан ~ 40-50 г

смесь трав (прованские) – 1 ст.л

сушеный чеснок - 1 ч.л

можно добавить еще свои любимые специи

Яичная смесь:

1-2 яйца (в одно обмакивать не очень удобно)

соль, перец

тертая моцарелла для сочности

Пошаговый рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Из капусты нарежьте стейки толщиной 3 см, как в видео. Яйца взбейте с солью и перцем. Ингредиенты для сухой смеси хорошо перемешайте.

Обмакните стейки в яйцо, затем обваляте в сухой смеси и выложите на пергамент. Остатки сухой смеси высыпьте сверху равномерно на стейки. Запекайте 15-20 минут. Посыпьте моцареллой и запеките еще минут 10-15. Приятного аппетита!

Можно готовить и без моцареллы, тогда в идеале подавать с томатным или йогуртовым соусом.