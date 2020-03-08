Квіти і пісні: українські політики привітали жінок з 8 березня

Українські політики привітали жінок з восьмим березня
8 березня жінок вітали не лише їх рідні та близькі, але й політики, які не залишилися осторонь і в соціальних мережах залишили свої побажання на честь Міжнародного жіночого дня.
Президент України Володимир Зеленський перерахував подвиги українських жінок і зазначив, що жінки захищають Батьківщину, вчать дітей, лікують, рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво.
Крім того, вони примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще пам'ятають, де чоловіки, які поклали свої речі.
Скріншот з Facebook
Цікаво, але риторика глави держави була схожа на те, що на кілька годин раніше написав Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.
Скріншот з Facebook
Нардеп від "Євросолідарності" Ахтем Чийгоз закликав звільнити Крим від окупантів. Він також нагадав, що 8 березня 2014 року жінки вийшли на протест проти анексії півострова.
Скріншот з Facebook
Новий прем'єр-міністр України Денис Шминаль опублікував у себе в Facebook вітальну листівку.
Скріншот з Facebook
Нардеп Ілля Ківа також привітав жінок зі святом і в якості ілюстрації вибрав селфі з тренажерного залу.
Скріншот з Facebook
На своїй стрнице у Facebook Юлія Тимошенко також привітала жінок з 8 березня.
Скріншот з Facebook
А ось колишній народний депутат Олег Ляшко придумав креативне привітання і записав на відео пісню. Він також підкреслив, що вся його ніжність і любов до його дівчаткам - в цій пісні. Також Ляшко привітав всіх українських жінок зі святом весни.
Олег Ляшко привітав жінок піснею (відео: facebook.com/O.Liashko)
Нагадаємо, що Ілля Ківа вирішив роздати квіти у Верховній Раді, але став посміховиськом.