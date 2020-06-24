Колір очей може визначити схильність до алкоголізму і навіть передбачити долю

Колір очей може багато про що розповісти, і не тільки про те, який вибрати сьогодні макіяж, краватку або шарф. Забарвлення райдужки говорить про різні риси та схильності, які закладені в людину і можуть надалі впливати на її долю.

Так, вчені з Університету Піттсбурга, США, знайшли зв'язок між кольором очей і схильностями людини, пише Daily Mail.

Повідомляється, що власники карих очей мають більш швидку реакцію, ніж світлоокі. І це дає їм більше можливостей досягти висот у спорті. Зате люди зі світлою райдужною оболонкою приймають більш зважені і далекоглядні рішення.

Люди зі світлим відтінком райдужки мають вищий больовий поріг, особливо це стосується блакитнооких жінок. Вчені кажуть, що такі жінки краще переносять біль при пологах.

Чутливість же блакитнооких людей до сонячного світла призводить до поступового відмирання клітин в задній частині ока. В результаті людина втрачає зір. Те ж саме стосується і зелених очей.

Ще від кольору очей залежить ризик захворювання на діабет і появи проблем зі слухом. Дослідження підтверджують, що в більшості випадків цими недугами страждають блакитноокі люди.

Цікаво, що сприйнятливість до спиртного теж можна прочитати по очах. Люди з темною райдужкою швидше п'яніють, але ось отримати алкогольну залежність у них шансів менше.

А ось людям з блакитними, сірими або зеленими очима потрібно бути обережніше зі спиртним. Дослідження показали, що світлоокі люди п'ють більше міцних напоїв, ніж темноокі.

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