Сахарная пудра, белок или маршмеллоу: какая глазурь лучшая для паски

Классическая белковая глазурь - это классическая белковая глазурь

Белковая глазурь - это, пожалуй, самый традиционный вариант для покрытия паски. Ее готовят из взбитых яичных белков и сахарной пудры.

Преимущества

Глянцевая и белая

Белковая глазурь создает хорошее, равномерное, блестящее покрытие чистого белого цвета, что выглядит очень празднично.

Хорошо держит форму

После высыхания белковая глазурь становится достаточно твердой, что позволяет легко транспортировать паску и украшать ее разнообразными посыпками, которые хорошо фиксируются.

Экономичность и дешевизна

Основные ингредиенты - яичные белки и сахарная пудра - обычно есть в каждом доме.

Недостатки

Риск сальмонеллеза

Использование сырых яичных белков несет определенный риск заражения сальмонеллой. Чтобы минимизировать этот риск, рекомендуется использовать пастеризованные белки или готовить заварную белковую глазурь (итальянскую меренгу), где белки завариваются горячим сахарным сиропом.

Может крошиться

Если глазурь пересушить, она может стать хрупкой и осыпаться при нарезании паски.

Специфический вкус

Некоторые люди не любят легкий яичный привкус, который может иметь белковая глазурь.

Простая глазурь на основе сахарной пудры

Глазурь из сахарной пудры - это быстрый и простой вариант, который не требует использования яиц. Ее готовят, смешивая сахарную пудру с небольшим количеством жидкости (вода, молоко, лимонный или апельсиновый сок).

Преимущества

Быстрота и простота приготовления

Эта глазурь готовится буквально за несколько минут и не требует взбивания.

Безопасность

Отсутствие сырых яиц делает эту глазурь безопасной для всех.

Разнообразие вкусов

Добавляя различные виды жидкости или ароматизаторы (ваниль, цедру цитрусовых), можно легко менять вкус глазури.

Гладкая текстура

Правильно приготовленная глазурь из сахарной пудры имеет гладкую и равномерную текстуру.

Недостатки

Может быть прозрачной

Если добавить слишком много жидкости, глазурь может стать полупрозрачной и не иметь такого яркого белого цвета, как белковая.

Не очень стойкая

Глазурь из сахарной пудры может оставаться немного липкой и легче повреждаться при транспортировке. Посыпки на ней могут держаться хуже, чем на белковой глазури.

Может растекаться

Если консистенция глазури слишком жидкая, она может стекать с паски.

Оригинальная глазурь из маршмеллоу

Глазурь из маршмеллоу - это более современный и необычный вариант, который особенно нравится детям. Ее готовят, растапливая маршмеллоу с небольшим количеством молока или сливок.

Преимущества

Необычный вкус

Глазурь имеет сладкий, ванильный вкус с легкой жевательной текстурой, что делает ее оригинальной.

Эластичность

После застывания глазурь остается мягкой и эластичной, ее трудно раскрошить.

Легкость приготовления

Большинство рецептов предусматривают быстрое растапливание маршмеллоу в микроволновой печи или на водяной бане.

Недостатки

Сладость

Глазурь из маршмеллоу может быть слишком сладкой для некоторых людей.

Липкость

Застывшая глазурь может оставаться немного липкой на ощупь.

Цвет

Обычно глазурь получается белого или кремового цвета, но может быть сложно получить идеально белый оттенок без добавления специальных красителей.

Может быстро застывать

Нужно быстро наносить глазурь, пока она не начала затвердевать.