"Этого мало!" В скандале между Поляковой и СМИ новый неожиданный поворот
Оля Полякова после скандала с изданием Главред опубликовала новое видео, в котором заявила, что извинений, опубликованных на сайте СМИ, недостаточно.
Чего хочет певица, узнайте из материала Styler дальше.
Оля Полякова требует видеообращения
Артистка рассказала, что представители Главреда связались с ней сразу после ее заявления, что она намерена судиться с изданием.
Статью с бодишеймингом ее 18-летней дочери Маши удалили, а перед певицей извинились на словах и разместили материал с извинениями.
Однако Оля требует, чтобы автор статьи, в которой Машу Полякову травили за ее внешний вид, записала видеоизвинение и понесла наказание, о котором стало бы известно публично.
В СМИ артистке ответили, что показывать лицо журналистки... неэтично.
"То есть написать оскорбления на всю страну в публичном пространстве о моем ребенке - это этично, а извиниться по-человечески - это неэтично? Вы понимаете, писульку на сайте с извинением оставить, безличную, этого мало!" - возмущается певица.
Детали скандала с дочерью Поляковой
Днем 13 июля на Instagram-странице Оли появилось видео с тренировкой, на которой присутствовала ее 18-летняя дочь Маша.
Издание Главред быстро подхватило это и выпустило статью, в которой в отрицательном ключе описало тело девушки.
После этого Оля Полякова заявила, что будет судиться со СМИ из-за бодишеймнга и будет требовать компенсации за оскорбление.
СМИ забодишемило дочь Поляковой (скриншот)
Напомним, что Маша Полякова учится в Великобритании в музыкальном университете BMus в Лондоне.