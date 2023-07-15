"Этого мало!" В скандале между Поляковой и СМИ новый неожиданный поворот

Оля Полякова после скандала с изданием Главред опубликовала новое видео, в котором заявила, что извинений, опубликованных на сайте СМИ, недостаточно.

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Оля Полякова требует видеообращения

Артистка рассказала, что представители Главреда связались с ней сразу после ее заявления, что она намерена судиться с изданием.

Статью с бодишеймингом ее 18-летней дочери Маши удалили, а перед певицей извинились на словах и разместили материал с извинениями.

Однако Оля требует, чтобы автор статьи, в которой Машу Полякову травили за ее внешний вид, записала видеоизвинение и понесла наказание, о котором стало бы известно публично.

В СМИ артистке ответили, что показывать лицо журналистки... неэтично.

"То есть написать оскорбления на всю страну в публичном пространстве о моем ребенке - это этично, а извиниться по-человечески - это неэтично? Вы понимаете, писульку на сайте с извинением оставить, безличную, этого мало!" - возмущается певица.

Детали скандала с дочерью Поляковой

Днем 13 июля на Instagram-странице Оли появилось видео с тренировкой, на которой присутствовала ее 18-летняя дочь Маша.

Издание Главред быстро подхватило это и выпустило статью, в которой в отрицательном ключе описало тело девушки.

После этого Оля Полякова заявила, что будет судиться со СМИ из-за бодишеймнга и будет требовать компенсации за оскорбление.

СМИ забодишемило дочь Поляковой (скриншот)