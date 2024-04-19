"Этого п**ара не будет". EL Кравчуку отменили концерт на Закарпатье из-за яркого образа

Легендарный украинский певец EL Кравчук впервые за 29 лет на сцене столкнулся с буллингом по поводу своего сценического образа.

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5 мая певец должен был дать концерт в г. Хуст в клубе-ресторане "FoRest", в котором часто выступают такие артисты, как YAKTAK, Chico & Qatoshi, Группа 100ЛИЦА, KOLABA и другие.

С менеджментом артиста была согласована дата, проговорено все условия и подтверждено концерт и даже оплачен задаток почти за месяц до концерта.

EL Кравчук столкнулся с буллингом из-за сценического образа (фото: пресс-служба артиста)

После анонса концерта в соцсетях, к менеджменту артиста позвонил арт-директор заведения FoRest по имени Виктор и сообщил, что якобы получает негативные комментарии от жителей города, по яркости образа артиста и процитировал несколько раз оскорбительные комментарии: "Если ЭТОТ приедет, то я больше не приду в ваш ресторан", "Этого п**ара здесь быть не должно" и другие, однако не смог прислать скриншоты, подтверждающие эти мысли.

Команда артиста впервые столкнулась с подобной ситуацией буллинга относительно одежды артиста на сцене, как со стороны жителей города Хуст, так и со стороны организаторов, которые не имеют никакого подтверждения таких громких заявлений.

"Я впервые за 29 лет своей карьеры встречаюсь с такой грубостью, неосведомленностью и несовременностью. EL Кравчук на сцене - это всегда о свободе, чувствах и шоу. Так было всегда, и все, кто меня приглашал, понимали, как выглядит шоу главного неоромантика страны. Я открыт к сотрудничеству с более смелыми организаторами", - отметил EL Кравчук.

EL Кравчук (фото: пресс-служба артиста)

Почему яркость образа не пугает организаторов из других украинских городов, а в городе Хуст, который считается курортным, к артисту с длинной и насыщенной музыкальной историей отнеслись как к нечеловеку, который не имеет права самовыражаться на сцене.

"Удивительно, что в современной Украине до сих пор есть место буллингу персоналий, из-за их внешнего вида. Считаю, что заведение поступило непрофессионально, лишив возможности жителей города, которые ждали концерт, послушать любимого исполнителя. Этим они показали, что до Европейского мышления им очень далеко", - подытожил менеджер EL Кравчука Андрей Блинов.