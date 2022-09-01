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Цистит з'являється не тільки від сидіння на холодному: що потрібно знати восени про цю хворобу

Фото: Що таке цистит і як проявляється (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Цистит - це дуже неприємне захворювання, яке приносить біль і страшний дискомфорт. Найчастіше цистит асоціюється з переохолодженням, зайвою вологістю або неможливістю дотримуватися правил особистої гігієни. І, звичайно ж, всі ми пам'ятаємо фразу з дитинства - не сиди на холодному.

Як проявляється цистит і що про нього потрібно знати восени, розповіли в "Бережи себе".

Медики відзначають, що просте сидіння на холодних поверхнях не провокує розвиток циститу (запалення сечового міхура) або пієлонефриту (запалення нирок). Значне переохолодження може стати поштовхом до розвитку патологічного процесу, якщо бактерії потрапили в сечовивідні шляхи.

Основні ознаки циститу

  • Дискомфорт, печіння, біль під час сечовипускання
  • Неприємні відчуття внизу живота над лобком
  • Підвищення температури
  • Зміна кольору сечі
  • Часті позиви в туалет

Як уберегтися від циститу

Медики відзначають, що не кожен випадок циститу потрібно обов'язково лікувати антибіотиками. Якщо температура тіла не підвищується, і сеча не змінила колір, але при цьому є інші симптоми циститу, то потрібно:

  • Пити більше рідини
  • При сильних болях випити парацетамол або ібупрофен

Симптоми в такій ситуації повинні зникнути буквально за кілька днів. Але якщо стан починає погіршуватися, з'являється лихоманка і сильно болить поперек - потрібно звернутися до лікаря та отримати консультацію.

Профілактика циститу дуже проста - уникати сильного переохолодження організму і дотримуватися гігієни статевих органів, бо інфекція починається саме звідти й піднімається по сечовивідних шляхах.

І переохолодження може виникнути не тільки від сидіння на холодному, але і, якщо ви промокнете під дощем, промочите ноги або будете гуляти по холодній річці в прохолодну погоду.

До речі, раніше ми писали про те, що лікар спростувала міфи про отруєння грибами й назвала смертельну дозу.

А ще розповідали про те, що гінеколог дала поради про допомогу при ПМС.

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