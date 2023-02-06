Цены на "вторичку" в Украине: за сколько сегодня можно купить квартиру
За последние три месяца цены на готовые квартиры снизились только в Киеве. Так, в столице в среднем стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 400 тысяч гривен, что составляет -12%. При этом стоимость "вторички" в других городах Украины осталась без изменений.
Об этом свидетельствует статистика портала ЛУН.
Сколько стоят квартиры в Украине
По данным аналитиков, сегодня в среднем за однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Украине владельцы просят следующие суммы:
- Киев – 3,2 млн грн
- Львов – 2,1 млн грн
- Одесса – 1,7 млн грн
- Винница – 1,6 млн грн
- Ужгород – 1,6 млн грн
- Днепр – 1,6 млн грн
- Луцк – 1,5 млн грн
- Черновцы – 1,5 млн грн
- Ровно – 1,4 млн грн
- Полтава – 1,4 млн грн
- Тернополь – 1,4 млн грн
- Черкассы – 1,4 млн грн
- Харьков – 1,3 млн грн
- Житомир – 1,3 млн грн
- Хмельницкий – 1,2 млн грн
- Херсон – 1,1 млн грн
- Суммы – 1,1 млн грн
- Чернигов – 1,1 млн грн
- Ивано-Франковск – 1,1 млн грн
- Николаев – 1 млн грн
- Кропивницкий – 940 тыс. грн
- Запорожье – 920 тыс. грн
- Кривой Рог – 480 тыс. грн
Цены на квартиры в Украине (инфографика: ЛУН)
При этом следует обратить внимание на то, что речь идет о ценовых предложениях, которые выставляют владельцы квартир в объявлениях.
На практике, отмечают эксперты, действует определенный дисконт, размер которого обсуждается непосредственно с покупателем "за столом".
Так, по словам риелторов, в Киеве такой дисконт может составлять 10% (а иногда и 20%) и зависит, в частности, от особенностей объекта.
"В областях, приближенных к зоне боевых действий, таких как Харьков, Николаев или Херсон, дисконт может быть более существенным. Но в этих же областях и количество выставленных квартир в лучшем случае составляет до 1/5 довоенных. Большинство владельцев, которые еще планировали продавать недвижимость до войны, откладывают это решение до победы", - отмечают эксперты.
Если перечислить среднюю стоимость метра готового жилья с ремонтом, согласно данным ЛУН, пятерка рейтинга самых дорогих городов Украины будет выглядеть так:
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Киев – 75 тыс. грн/м2
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Львов – 51 тыс. грн/м2
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Одесса – 42 тыс. грн/м2
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Днепр – 41 тыс. грн/м2
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Винница и Ужгород – 39 тыс. грн/м2
В то же время средняя стоимость метра при инвестиции в новостройку в этих городах составляет:
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Киев - 48 900 грн/м2
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Львов – 44 500 грн/м2
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Одесса - 39 200 грн/м2
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Днепр - 42 400 грн/м2
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Винница – 36 000 грн/м2
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Ужгород - 43 600 грн/м2
Если посмотреть квартиры большей площади, то за готовые двухкомнатные на вторичном рынке в городах Украины попросят:
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Киев – 5 млн грн
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Львов – 3,2 млн грн
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Одесса – 2,5 млн грн
А средние цены за квартиру с тремя комнатами на вторичном рынке составляют:
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Киев – 7,5 млн грн
-
Львов – 4,5 млн грн
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Одесса – 3,5 млн грн
Аналитики добавляют, что цены на трехкомнатные квартиры в Ужгороде от владельцев в среднем на 1000 долларов выше, чем в Одессе. Ведь "близость к границе с ЕС и удаленность от боевых действий сегодня являются значительным конкурентным преимуществом".
Напомним, ранее мы писали о том, как изменятся города Украины после победы.
А также рассказывали о том, какие цены следует ожидать на рынке аренды жилья.