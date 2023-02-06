Ціни на "вторинку" в Україні: за скільки сьогодні можна купити квартиру
За останні три місяці ціни на готові квартири знизилися лише в Києві. Так, в столиці в середньому вартість однокімнатної квартири зменшилася на 400 тисяч гривень, що становить -12%. При цьому вартість "вторинки" в інших містах України залишилася без змін.
Про це свідчить статистика порталу ЛУН.
Скільки коштують квартири в Україні
За даними аналітиків, сьогодні в середньому за однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Україні власники просять такі суми:
- Київ - 3,2 млн грн
- Львів - 2,1 млн грн
- Одеса - 1,7 млн грн
- Вінниця - 1,6 млн грн
- Ужгород - 1,6 млн грн
- Дніпро - 1,6 млн грн
- Луцьк - 1,5 млн грн
- Чернівці - 1,5 млн грн
- Рівне - 1,4 млн грн
- Полтава - 1,4 млн грн
- Тернопіль - 1,4 млн грн
- Черкаси - 1,4 млн грн
- Харків - 1,3 млн грн
- Житомир - 1,3 млн грн
- Хмельницький - 1,2 млн грн
- Херсон - 1,1 млн грн
- Суми - 1,1 млн грн
- Чернігів - 1,1 млн грн
- Івано-Франківськ - 1,1 млн грн
- Миколаїв - 1 млн грн
- Кропивницький - 940 тис. грн
- Запоріжжя - 920 тис. грн
- Кривий Ріг - 480 тис. грн
Ціни на квартири в Україні (інфографіка: ЛУН)
При цьому треба звернути увагу на те, що мова йде про цінові пропозиції, які виставляють власники квартир в оголошеннях.
На практиці ж, відзначають експерти, діє певний дисконт, розмір котрого обговорюється безпосередньо з покупцем "за столом".
Так, за словами рієлторів, в Києві такий дисконт може становити 10% (а іноді й 20%) і залежить зокрема від особливостей об'єкта.
"В областях, наближених до зони бойових дій, таких як Харків, Миколаїв чи Херсон, дисконт може бути більш суттєвий. Але в цих же областях і кількість виставлених квартир у кращому випадку становить до 1/5 від довоєнних. Більшість власників, які до війни ще планували продавати нерухомість, відкладають це рішення до перемоги", - відзначають експерти.
Якщо перерахувати середню вартість метру готового житла з ремонтом, згідно з даними ЛУН, п’ятірка рейтингу найдорожчих міст України виглядатиме так:
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Київ - 75 тис. грн/м2
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Львів - 51 тис. грн/м2
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Одеса - 42 тис. грн/м2
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Дніпро - 41 тис. грн/м2
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Вінниця та Ужгород - 39 тис. грн/м2
Водночас середня вартість метру при інвестиції у новобудову в цих містах становить:
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Київ - 48 900 грн/м2
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Львів - 44 500 грн/м2
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Одеса - 39 200 грн/м2
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Дніпро - 42 400 грн/м2
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Вінниця - 36 000 грн/м2
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Ужгород - 43 600 грн/м2
Якщо подивитись на квартири більшої площі, то за готові двокімнатні на вторинному ринку в містах України попросять:
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Київ - 5 млн грн
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Львів - 3,2 млн грн
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Одеса - 2,5 млн грн
А середні ціни за квартиру з трьома кімнатами на вторинному ринку становлять:
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Київ - 7,5 млн грн
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Львів - 4,5 млн грн
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Одеса - 3,5 млн грн
Аналітики додають, що ціни на трикімнатні квартири в Ужгороді від власників в середньому на 1000 доларів вищі, ніж в Одесі. Адже "близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зміняться міста України після перемоги.
А також розповідали про те, які ціни варто очікувати на ринку оренди житла.