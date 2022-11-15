Цены на такси в Киеве - заоблачные. Что в столице с транспортом сейчас

Что с ценами на такси?

Сейчас доехать с правого на левый берег обойдется минимум в 500 гривен. А некоторые категории такси стоят больше 1000 гривен!

Скриншоты (Styler)

Спрос на услуги Uklon и Bolt вырос, в том числе из-за того, что в телеграмм-каналах начала распространяться непроверенная информация, что красная ветка метро ("Академгородок" - "Лесная") не будет работать до конца суток.

Так работает ли метро?

Во время воздушной тревоги сегодня на красной ветке поезда некоторое время действительно ходили только в одну сторону - от "Арсенальной" до "Академгородка".

Однако официальных заявлений об изменениях в графике представителей столичной подземки не было.

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Более того, позже мэр столицы Виталий Кличко написал в соцсетях: столичное метро, после ракетной атаки на Киев и длительной воздушной тревоги, возобновляет движение в обычном режиме.

На некоторых подземных станциях, где собралось много людей, высадку пассажиров возобновляют постепенно.

По его словам, "из-за скопления людей на станциях метро, работавших как укрытие, по красной линии поезда метро курсировали от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", однако высадка пассажиров дальше станции "Политехнический институт" не осуществлялась".

Зеленая линия метро курсировала от станции "Сырец" до станции "Дружбы народов", а также от "Осокорков" до "Красного хутора". Синяя линия метро курсировала в обычном режиме.

Сейчас метрополитен постепенно возобновляет движение в обычном режиме.

Что с пробками по городу?

Сейчас самые длинные пробки наблюдают:

на мостах Патона, Южном, Воздухофлотском.

на проспектах Победы, Бажана, Лобановского, Московском и Броварском

на улицах Крещатик, Жилянской, Елены Телиги, Льва Толстого, Антоновича, Новоконстантиновской и Саксаганского

Также усложнено автомобильное движение по Большой Окружной дороге, Индустриальному путепроводу, Почтовой и Бессарабской площадям.