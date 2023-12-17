Цены доходят до 100 тысяч. Смотрите, как выглядят самые дорогие украинские монеты

Как выглядят самые дорогие монеты Украины

"Именно время присмотрится к неходовой мелочи в своих копилках, ведь старые монеты могут стоить тысячи. О копейках первых лет восстановления Независимости, что продаются за баснословные деньги, ходят легенды. Можем вас заверить - все это правда", - пишут эксперты.

Они отмечают, что в категории "Монеты Украины. Медали и жетоны НБУ" на Violity действительно бывали торги, в результате которых за украинские копейки коллекционеры отдавали шестизначные суммы.

Напомним, среди коллекционеров ценятся монеты, тираж которых очень ограничен. В основном это так называемые пробные монеты, которые чеканились при настройке оборудования, поэтому они часто по факту бракованы. Но именно эти дефекты их делают по-настоящему дорогими.

Также добавим, что украинцы могут ценные монеты выставить на торги на разных аукционах. В частности, на Violity, Crafta, форум "Монеты ИТК". Перед тем, как выставить свою цену за монету, следует проконсультироваться с экспертом, чтобы не потерять деньги.

Так выглядят самые дорогие монеты Украины (фото: Instagram/Violity)