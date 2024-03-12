Цены на бананы могут взлететь к небесам: какая причина

Цены на бананы будут расти во всем мире, поскольку урожайность будет снижаться из-за изменения климата. Повышение температуры воздуха будет способствовать распространению инфекций, уничтожающих банановые плантации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию BBC.

Что известно о росте цен

Старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаль Лю заявил, что изменения климата представляет "огромную угрозу" поставке бананов, поскольку они способствуют распространению болезней, влияющих на урожай. На днях Всемирный банановый форум соберется в Риме для обсуждения вызовов.

Бананы являются самым экспортируемым фруктом в мире. Лидер среди поставщиков этого фрукта - Эквадор.

"Я считаю, что изменение климата действительно огромная угроза для бананового сектора", - сказал Лю.

Как именно изменение климата влияет на банановые плантации

Помимо неблагоприятных погодных условий, влияющих на производство, бананы чувствительны к повышению температуры, которое может уничтожить урожай в некоторых местах. Возможно, самой непосредственной угрозой является то, что повышение температуры способствует распространению болезней.

Наибольшее беспокойство вызывает Fusarium Wilt TR4, грибковая инфекция, переместившаяся из Австралии и Азии в Африку, а теперь и в Южную Америку.

Как только плантация заражается инфекцией, она убивает все банановые деревья, и эксперты говорят, что от нее очень трудно избавиться.

Грибковая инфекция мутировала и угрожает Кавендишу - любимому в мире сорту бананов.

"Мы знаем, что споры этого фузариозного гриба очень устойчивы, и они могут распространяться во время затопления и сильным ветром", - объяснил Лю.

Климат - не единственная причина роста цен

Производители вынуждены повысить цены на бананы, потому что поднялась стоимость удобрений, энергии, логистики, а также оплата труда рабочих на плантациях.

"Действительно, будет повышение цен. Если не будет значительного увеличения предложения, я прогнозирую, что цены на бананы останутся относительно высокими в ближайшие годы", - добавил эксперт.

На форуме также будут обсуждаться вопросы экологического выращивания бананов. Если производители больше будут тратить средства на мониторинг продукции, то и стоимость их товара возрастет.

Добавим также, что до полномасштабного вторжения Украина импортировала 270-275 тысяч тонн бананов, после начала войны объемы поставки этого фрукта упали до менее 200 тыс. тонн в год.

Цены на бананы в Украине (скриншот)